DRK: Papież apeluje o rozbrojenie serc: potępiam przemoc zbrojną, masakry, gwałty

W drugim dniu wizyty w Demokratycznej Republice Konga papież Franciszek zaapelował w środę o "rozbrojenie serc". Podczas spotkania z ofiarami krwawego konfliktu na wschodzie kraju papież mówił: "potępiam przemoc zbrojną, masakry, gwałty, niszczenie i okupację wiosek, plądrowanie pól". Proszę Boga - dodał - "o przebaczenie przemocy człowieka wobec człowieka”.

Spotkanie odbyło się w siedzibie nuncjatury apostolskiej w stolicy kraju Kinszasie. Jak przyznał sam papież podczas lotu z Rzymu we wtorek, chciał pojechać także do miasta Goma na wschodzie kraju, ale było to niemożliwe z powodu zbrojnego konfliktu. Trwająca tam od kilku dekad wojna i jej następstwa spowodowały śmierć ponad pięciu milionów ludzi, głównie z powodu chorób i głodu. Miliony osób zostało wysiedlonych.

Kilkunastoletni Kongijczyk opowiedział papieżowi, że na jego oczach zabito wszystkich członków jego rodziny. Młode kobiety mówiły o gwałtach, torturach i porwaniach, zmuszaniu więzionych ludzi do kanibalizmu.

Zwracając się do uczestników spotkania, papież powiedział: "Na myśl o nieludzkiej przemocy, którą widzieliście na własne oczy i której doświadczyliście na własnej skórze, doznaje się wstrząsu. I brakuje słów, pozostaje tylko płacz, milczenie".

"Bunia, Beni-Butembo, Goma, Masisi, Rutshuru, Bukavu, Uvira to miejsca, o których międzynarodowe media prawie nigdy nie wspominają; tam i gdzie indziej wielu naszych braci i sióstr, dzieci tej samej rodziny ludzkiej, jest zakładnikami samowoli najsilniejszych, tych, którzy mają w ręku najpotężniejszą broń, broń, która wciąż jest w obiegu" - dodał Franciszek.

"Wam, drodzy mieszkańcy wschodu, chcę powiedzieć: jestem blisko was. Wasze łzy są moimi łzami, wasze cierpienie jest moim cierpieniem. Każdej rodzinie, pogrążonej w żałobie lub przesiedlonej z powodu spalonych wiosek i innych zbrodni wojennych, osobom, które padły ofiarą przemocy seksualnej, każdemu zranionemu dziecku i dorosłemu mówię: jestem z wami, pragnę przynieść wam pocieszenie Boga" - oświadczył.

Papież oznajmił: w imię Boga, "wraz z ofiarami i osobami działającymi na rzecz pokoju, sprawiedliwości i braterstwa, potępiam przemoc zbrojną, masakry, gwałty, niszczenie i okupację wiosek, plądrowanie pól i kradzież zwierząt gospodarskich, nadal zdarzające się w Demokratycznej Republice Konga". "A także - dodał - krwawą, nielegalną eksploatację bogactwa tego kraju, podobnie jak próby jego rozbicia, aby móc nim administrować".

"Oburzeniem napełnia świadomość, że brak bezpieczeństwa, przemoc i wojna, które tragicznie dotykają tak wielu ludzi, są haniebnie podsycane nie tylko przez siły zewnętrzne, ale także od wewnątrz, w celu czerpania interesów i korzyści" - powiedział Franciszek.

Następnie dodał: "Zwracam się do Ojca, który jest w niebie, który chce, abyśmy wszyscy byli braćmi i siostrami na ziemi; pokornie pochylam głowę i z bólem w sercu proszę Go o przebaczenie przemocy człowieka wobec człowieka".

"Ojcze, zmiłuj się nad nami. Pociesz ofiary i tych, którzy cierpią. Nawróć serca tych, którzy dopuszczają się brutalnych okrucieństw przynoszących hańbę całej ludzkości! I otwórz oczy tym, którzy je zamykają lub odwracają się w drugą stronę w obliczu tych obrzydliwości" - modlił się papież.

Mówił o konfliktach, "w których splata się dynamika etniczna, terytorialna i grupowa; związanych z własnością ziemi, z brakiem lub słabością instytucji, z nienawiścią, przenikniętą bluźnierstwem przemocy w imię fałszywego boga".

"Ale jest to przede wszystkim wojna rozpętana przez nienasyconą żądzę surowców i pieniędzy, która napędza zmilitaryzowaną gospodarkę, wymagającą niestabilności i korupcji" - ocenił.

Zdaniem papieża to "skandal" i "hipokryzja"; bo "ludzie są gwałceni i zabijani, a interesy, które powodują przemoc i śmierć, nadal się rozwijają".

Franciszek zaapelował do wszystkich ludzi, do wszystkich podmiotów, wewnętrznych i zewnętrznych, które - jak zaznaczył - "pociągają za sznurki wojny w Demokratycznej Republice Konga, plądrując ją, dręcząc i destabilizując".

Zarzucił im: "Wzbogacacie się poprzez nielegalną eksploatację dóbr tego kraju i krwawą ofiarę niewinnych osób. Usłyszcie wołanie ich krwi, posłuchajcie głosu Boga, który wzywa was do nawrócenia, i głosu waszego sumienia: uciszcie broń, połóżcie kres wojnie".

"Dość! Koniec ze wzbogacaniem się kosztem najsłabszych, koniec ze wzbogacaniem się zasobami i pieniędzmi splamionymi krwią!" - mówił papież.

Podkreślał, że "miłość do własnego ludu nie oznacza żywienia nienawiści do innych".

"Nienawiść i przemoc są absolutnie niedopuszczalne, nigdy nie można ich usprawiedliwić, nigdy nie można ich tolerować, a tym bardziej w przypadku tych, którzy są chrześcijanami. Nienawiść rodzi jedynie dalszą nienawiść, a przemoc kolejną przemoc" - przestrzegł.

Apelował do Kongijczyków, aby nie dali się zwieść ludziom lub grupom, które w imieniu Boga nawołują do przemocy.

"Bóg jest Bogiem pokoju, a nie wojny. Głoszenie nienawiści to bluźnierstwo, a nienawiść zawsze niszczy ludzkie serce" - podkreślił.

Apelował o "rozbrojenie serc". Wytłumaczył: "Nie oznacza to, że mamy przestać się oburzać w obliczu zła i nie potępiać go - to jest nasz obowiązek! Nie oznacza to również bezkarności i umarzania okrucieństw, jak gdyby nic się nie stało".

"To, czego się od nas wymaga w imię pokoju, w imię Boga pokoju, to demilitaryzacja serca: usunięcie jadu, odrzucenie nienawiści, rozładowanie chciwości, zlikwidowanie urazy; powiedzenie +nie+ temu wszystkiemu, co wydaje się czynić człowieka słabym, ale w rzeczywistości czyni go wolnym, ponieważ daje pokój" - wskazał.

Papież wezwał: "nigdy więcej przemocy, nigdy więcej niechęci, nigdy więcej rezygnacji", "tak dla pokoju".