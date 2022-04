Droga krzyżowa byłym obozie Birkenau w intencji pokoju na Ukrainie

O pokój na Ukrainie modlili się wierni podczas wielkopostnego nabożeństwa drogi krzyżowej, które odprawione zostało w sobotę na terenie byłego niemieckiego obozu Auschwitz II-Birkenau. Tekst modlitw przygotowano w językach: polskim, ukraińskim i rosyjskim.

Służby prasowe diecezji bielsko-żywieckiej podały, że w nabożeństwie pasyjnym uczestniczyło kilkudziesięciu wiernych. Modlitwie przewodniczył ks. dr Manfred Deselaers z oświęcimskiego Centrum Dialogu i Modlitwy. Wierni przeszli od bramy obozowej wzdłuż rampy i obozowych ścieżek, wspominając tych, którzy zostali tu zamordowani, i prosząc Boga o miłosierdzie.

Uczestnicy nabożeństwa modli się także w intencji dzieci na świecie, nienarodzonych i narodzonych, za sieroty wojenne, "za dzieci, u których koszmarne przeżycia na stałe wyryły swe piętno".

"Módlmy się też za wszystkich, którzy zostali skazani na śmierć, którzy zostali wykluczeni ze społeczeństwa, których już nikt nie potrzebuje, którzy po prostu muszą odejść. Módlmy się za wszystkich, którzy muszą żyć z myślą, że wszystkie ich życiowe marzenia zostały zniszczone, ponieważ sytuacja polityczna lub okoliczności społeczne pozbawiły ich środków do życia, co dziś obserwować można w wielu miejscach ogarniętych wojną czy głodem" - mówił ks. Deselaers.

Po drodze krzyżowej odprawiona została msza św. w kościele parafialnym w Brzezince.

Organizatorem nabożeństwa było Centrum Dialogu i Modlitwy, które jest instytucją katolicką, założona przez kard. Franciszka Macharskiego w porozumieniu m.in. z przedstawicielami organizacji żydowskich. Odbywają się w nim spotkania edukacyjno-modlitewne, seminaria, rozmowy z byłymi więźniami i wystawy. Obecnie przebywa w Centrum około 20 uchodźców z Ukrainy.

Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 r., aby więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów. Spośród ok. 140-150 tys. deportowanych do obozu Polaków śmierć poniosła niemal połowa. W Auschwitz ginęli także Romowie, jeńcy sowieccy i osoby innej narodowości.