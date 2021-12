Droga S19 stała się Vią Carpatią im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego

Via Carpatia to w pełnym tego słowa znaczeniu dzieło świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego - powiedział w czwartek w Janowie Lubelskim wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Podkreślał też rolę rozbudowy infrastruktury w likwidowaniu nierówności społecznych.

W czwartek w Janowie Lubelskim (woj. lubelskie) otwarto cztery odcinki drogi ekspresowej S19 o łącznej długości ok. 47 km. oraz nadano drodze ekspresowej S19 nazwę "Via Carpatia im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego". W uroczystości uczestniczył też prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Sasin podkreślił, że droga Via Carpatia połączy szereg krajów w "jeden organizm spięty kręgosłupem komunikacyjnym". Ocenił, że "niezwykle symboliczne" jest to, że uroczystość odbywa się na tym odcinku drogi, który przebiega przez województwo lubelskie - czyli jeden z najmniej zamożnych regionów Polski i Unii Europejskiej. Zaznaczył, że rząd PiS stawiał sobie zadanie likwidowanie nierówności społecznych.

"To zadanie podjęliśmy ze świadomością, że realizujemy testament polityczny świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego. To właśnie pan prezydent Kaczyński był tym, który jako pierwszy z polskich polityków dostrzegł i sformułował publicznie ten wielki problem, jakim jest rozwarstwienie - nie tylko społeczne - polskiego społeczeństwa, ale również to rozwarstwienie zamożności regionów. To prezydent Kaczyński wskazywał, że to jeden z najważniejszych problemów, z jakimi władza w Polsce musi się uporać" - powiedział wicepremier.

W tym kontekście - podkreślał Sasin - Lech Kaczyński formułował problem tzw. ściany wschodniej. Według wicepremiera właśnie kwestii wyrównania różnić rozwojowych służą projekty takie jak Via Carpatia. Zaznaczył, że wpłynie on także na przyśpieszenie rozwoju Lubelszczyzny i poprawę warunków życia jej mieszkańców. "Nie ma rozwoju bez dobrej sieci komunikacyjnej, bez tej infrastruktury, którą z mozołem, ale z wielkimi sukcesami tworzymy" - zaznaczył.

Dlatego - ocenił - nadanie drodze imienia Lecha Kaczyńskiego "znajduje pełne uzasadnienie". "Via Carpatia to w pełnym tego słowa znaczeniu dzieło świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego" - dodał Sasin.