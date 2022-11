Drugi zjazd Akademii PiS m.in. o Okrągłym Stole

W sobotę odbył się drugi zjazd Akademii PiS. W siedzibie partii parlamentarzyści, samorządowcy i członkowie młodzieżówki wysłuchali wykładu o konsekwencjach II wojny światowej oraz analizy Okrągłego Stołu, którą przeprowadził prof. Wojciech Roszkowski.

Jak przekazał PAP kierownik Akademii Krzysztof Szczucki, w sobotę wśród gości był m.in. profesor Marek Kornat z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który jest specjalistą od historii stosunków międzynarodowych.

"Profesor mówił o konsekwencjach II wojny światowej dla Polski, ale z szerokim odniesieniem do współczesności" - przekazał Szczucki. Poruszane były tematy konferencji jałtańskiej oraz dużo wcześniejszego układu z Rappalo w kontekście bliskiej współpracy między Niemcami a Rosją. "Profesor podkreślał, że to, co wówczas stało się w Polsce, nie stało się z jej winy, ale było decyzją mocarstw, które o losach Polski bez Polski decydowały" - dodał.

Drugim gościem był profesor Wojciech Roszkowski, który jest autorem podręcznika "Historia i teraźniejszość". "Profesor przeprowadził analizę Okrągłego Stołu, jego genezę, przebieg i konsekwencje, ale w taki sposób nieoczywisty, bo starał się wskazywać jego dobre strony, ale też aspekty negatywne m.in. podkreślając zbyt długo trwającą po stronie solidarnościowej potrzebę wykonywania postanowień Okrągłego Stołu, kiedy już nie było to konieczne - zwłaszcza po upadku Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej" - powiedział PAP Szczucki. "Profesor pokazywał konsekwencje pewnych okrągłostołowych decyzji, które trwały dość długo, a niektóre z nich trwają do dzisiaj, jak np. sytuacja w wymiarze sprawiedliwości" - przekazał.

Następnymi gośćmi Akademii PiS w grudniu będą opozycjonista z czasów PRL, marszałek-senior Antoni Macierewicz, który ma opowiadać o działalności Komitetu Obrony Robotników oraz Jan Parys, były szef MON w rządzie Jana Olszewskiego.

Akademia PiS jest skierowana do parlamentarzystów ugrupowania, przedstawicieli Forum Młodych PiS, a także samorządów. "W ten sposób powstaje wewnętrzny system kształcenia, debaty i formowania idei politycznej. Żywy think tank, tworzony przez tych, którym później przyjdzie wdrażanie opracowanych przez nas programów" - mówił PAP Szczucki zapowiadając pierwszy zjazd Akademii. "Dlatego wiele czasu poświęcimy na debaty; będziemy zachęcać uczestników Akademii do dyskusji, zadawania pytań, a także do krytycznych uwag" - dodał.

Wykłady w ramach Akademii PiS zostały pogrupowane w trzy bloki: "Skąd jesteśmy?", "Dokąd zmierzamy?" oraz trzeci, dotyczący problematyki prawnej. Spotkania będą się odbywały raz w miesiącu, aż do czerwca przyszłego roku.