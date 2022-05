Duda: będziemy szukać wszelkich możliwości, aby zacieśniać relacje z Ukrainą

Należy szukać wszelkich możliwości by zacieśniać relacje Polski i Ukrainy w celu wzajemnego wzmacniania; powstanie nowy traktat o dobrej współpracy, wzajemnym sąsiedztwie - powiedział we wtorek w Davos prezydent Andrzej Duda.

Prezydent, który przebywa we wtorek na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos został zapytany podczas konferencji prasowej, czy możliwe jest budowanie wspólnoty z Ukrainą bez jej obecności w Unii Europejskiej.

"Powinniśmy szukać wszelkich możliwości żeby zacieśniać nasze relacje z Ukrainą, po to żeby się na wzajem wzmacniać" - odparł Duda. Jak ocenił, pierwszym krokiem ku temu ma być nowy traktat o dobrej współpracy, wzajemnym sąsiedztwie. "Uznałem, że ten, który był realizowany przez 30. lat spełnił swoją rolę" - powiedział.

Obowiązujący między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą traktat o dobrym sąsiedztwie, przyjaznych stosunkach i współpracy, został sporządzony w Warszawie 18 maja 1992 r.

Według Dudy "już wspięliśmy się ponad to, co tamten traktat przewidywał od zarania niepodległości Ukrainy i naszej (Polski - PAP) pełnej niepodległości". "Dzisiaj sądzę, że powinniśmy wytyczyć nową drogę, którą pójdziemy razem po to właśnie, aby zacieśniać nasze więzy" - powiedział.

"Będziemy szukali, nawet jeżeli UE będzie się opierała; my jako Polacy będziemy szukali wszelkich możliwości" - powiedział Duda. Podkreślił, że Polska apeluje o to, aby status państwa kandydującego do UE "został Ukrainie jak najszybciej przyznany". "Mam nadzieję, że stanie się to mimo wszystko w czerwcu" - dodał.

Prezydent podkreślił, że Ukraina pokazała swój "potencjał ludzki inteligentnego i bardzo twardego narodu, który teraz pokazuje jaką ma moc walcząc bohatersko wobec Rosji". "To jest też naród ludzi którzy, my Polacy doskonale wiemy, potrafią ciężko pracować" - powiedział.

Jak dodał, jeśli Polska i Ukraina działając razem są w stanie "osiągnąć ogromny sukces". "Nie wszystkim zapewne to będzie na rękę w przestrzeni także i europejskiej, ale na pewno będzie to korzystne dla nas" - zaznaczył Duda.