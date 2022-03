Duda: Biden podkreślił znaczenie art. 5 traktatu NATO; to bardzo ważne dla Polski

Prezydent USA Joe Biden po raz kolejny zdecydowanie podkreślił, że art. 5. Traktatu Północnoatlantyckiego absolutnie zapewnia bezpieczeństwo każdemu państwu członkowskiemu NATO; to bardzo ważne dla Polski - powiedział prezydent Andrzej Duda po spotkaniu z amerykańskim przywódcą.

"Dzisiaj, co bardzo ważne dla mnie, pan prezydent Joe Biden po raz kolejny zdecydowanie podkreślił, że niezależnie od wszystkich okoliczności, artykuł 5. Traktatu Północnoatlantyckiego, mówiący o kolektywnej obronie, w przypadku ataku na jakiekolwiek państwo członkowskie, stuprocentowo wiąże i absolutnie zapewnia każdemu państwu członkowskiemu bezpieczeństwo, że to gwarantują Stany Zjednoczone i wszyscy inni członkowie Sojuszu Północnoatlantyckiego. Myślę, że dla nas Polaków, w tej sytuacji, którą mamy dzisiaj, w naszej części Europy, w dobie rosyjskiej agresji na Ukrainę, to jest element bardzo ważny" - podkreślił prezydent.

Równie ważna - jak dodał - jest sama dwudniowa wizyta Joe Bidena w Polsce. "Wszystkie elementy tej wizyty, mające bardzo symboliczny wymiar - wczoraj taki komponent, powiedziałbym, wojskowo-humanitarny, dzisiaj polityczny no i oczywiście wystąpienie pana prezydenta (na dziedzińcu Zamku Królewskiego), na które wszyscy czekamy jako ważne przesłanie, nie tylko dla nas, jako Polaków, jako jednego z narodów Europy Środkowo-Wschodniej (...). Myślę, że to jest wystąpienie po prostu do świata" - zaznaczył Duda.

W piątek prezydent Biden spotkał się w Rzeszowie z amerykańskimi żołnierzami stacjonującymi w Polsce, a następnie wspólnie z Andrzejem Dudą - z organizacjami zajmującymi się pomocą uchodźcom z Ukrainy.