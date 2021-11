Duda: Chciałbym, aby Zjednoczona Prawica rządziła całą kadencję, czyli do roku 2023

Chciałbym, aby Zjednoczona Prawica, która wygrała wybory parlamentarne w 2019 r., rządziła zgodnie z regułami konstytucyjnymi przez całą kadencję, czyli do roku 2023 - powiedział prezydent Andrzej Duda w rozmowie z tygodnikiem "Sieci".

Zapytany, o "widmo przyspieszonych wyborów, o których jeszcze niedawno się mówiło" Duda zadeklarował: Chciałbym, aby Zjednoczona Prawica, która wygrała wybory parlamentarne w 2019 r., rządziła zgodnie z regułami konstytucyjnymi przez całą kadencję, czyli do roku 2023.

Na pytanie, kto mógłby wygrać trzecią kadencję prezydencką dla Zjednoczonej Prawicy odparł: "Często jestem o to pytany, zawsze mam taką samą odpowiedź. Do końca mojej kadencji zostały ponad trzy lata. Czy ktokolwiek w roku 2011 wyobrażał sobie, że kandydatem w roku 2015 i to takim, który zwycięży, będzie Andrzej Duda? Być może kandydatem w 2025 r. będzie ktoś, kto jeszcze dzisiaj jest na obrzeżach polityki albo jeszcze go w polityce nie ma wcale".

Pytany o kondycję Zjednoczonej Prawicy po odejściu z niej kilka miesięcy temu Jarosława Gowina prezydent powiedział, że dla niego "sprawy są klarowne". "Mnie zależy na tym, by była większość parlamentarna, którą Polacy wybrali w wyborach, i to jest także kwestia odpowiedzialności za polskie sprawy" - powiedział Duda.