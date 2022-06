Duda: dbanie o środowisko to część dobrze funkcjonującego państwa

Dbanie o środowisko jest częścią nowoczesnego, sprawnego i dobrze funkcjonującego państwa - powiedział prezydent Andrzej Duda, który z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wziął w środę udział w akcji sprzątania lasu w Nadleśnictwie Skierniewice (Łódzkie).

"Akcję SprzątaMY zaczęliśmy w 2019 roku po to, by dać sygnał na całą Polskę, do wszystkich naszych rodaków, żeby zadbać o las, o środowisko naturalne, które nas otacza. By stworzyć kilka ważnych elementów, które w moim przekonaniu są częścią nowoczesnego, sprawnego i dobrze funkcjonującego państwa. Takie państwo ma nie tylko sprawną armię, służby, system ochrony zdrowia; to takie państwo, gdzie ludzie mają dobre warunki do wypoczynku, gdzie żyją w dobrej, sprzyjającej zdrowiu i długiemu życiu atmosferze" - podkreślił prezydent.

Jak zaznaczył, nie dzieje się tak, gdy żyjemy w zaśmieconym środowisku i nie ma nic bardziej nieprzyjemnego jak moment, w którym spacerując po lesie natykamy się na góry śmieci.

"Pamiętajmy, że te zanieczyszczenia są nieprzyjemne nie tylko dla nas; one wnikają w glebę, do wód podziemnych i później są cichym trucicielem nas wszystkich, często przez wiele lat. Dlatego tak ważne jest, abyśmy dbali o środowisko naturalne, także to wokół siebie" - dodał.

Duda przypomniał o konieczności uczenia dzieci od najmłodszych lat, by wszystkie odpady powstające podczas pobytu w lesie, zabierać ze sobą i wyrzucać zgodnie z zasadami segregacji.

"W nazwie akcji SprzątaMY nie bez powodu to MY jest bardzo zaznaczone. Bo nie chodzi o to, że ktoś za nas sprząta - to my sprzątamy" - wyjaśnił.

Prezydent zauważył, że las pod Skierniewicami, który sprzątali w środę uczniowie, harcerze, studenci i przedstawiciele różnych służb jest zadbany i widać w nim troskliwą rękę leśników. "Chciałbym, żeby wszystkie lasy w Polsce były czyste i zadbane, także te w najbardziej uczęszczanych miejscach - wokół kurortów, nad morzem, jeziorami, tam gdzie w wakacje przechodzi wielu turystów" - mówił.

W swoim wystąpieniu Duda przypomniał też fakty dotyczące zalegania odpadów w środowisku; mówił, że szklana butelka pozostaje w nim 500 lat, podobnie na stulecia liczy się obecność plastikowych śmieci w środowisku.

"Nasi leśnicy zbierają w lasach 100 tys. metrów sześciennych śmieci rocznie - to tysiąc wagonów. Przed chwilą leśniczy mówił mi, że co miesiąc zbiera 3 m sześć. odpadów - trudno to sobie wyobrazić. Gdyby każdy dbał, by nie pozostawiać po sobie śmieci mielibyśmy nie tylko znacznie piękniejsze środowisko, ale byłyby to wielkie oszczędności w Lasach Państwowych, bo to są ogromne pieniądze wydawane co roku na sprzątanie po naszej obecności w lesie" - wyjaśnił prezydent.

Na zakończenie Duda biorącym udział w akcji dzieciom i młodzieży życzył udanych wakacji i "spokojnego wypoczynku w czystej przyrodzie".