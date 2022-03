Duda: Dziękujemy za bardzo twardy głos USA, mocno stawiający sprawę przerwania rosyjskiej agresji

Dziękujemy za bardzo twardy głos USA, mocno stawiający sprawę przerwania rosyjskiej agresji na Ukrainę; stoimy przy Stanach Zjednoczonych, chcemy wspólnie z nimi realizować tę politykę i liczymy na zdecydowane i twarde przywództwo Stanów Zjednoczonych w NATO - mówił w sobotę prezydent Andrzej Duda.

Andrzej Duda podkreślił zwracając się do prezydenta USA, że jego wizyta wzmacnia więzi obu krajów.

"To także jest kwestia odbioru przez przedstawicieli amerykańskiego biznesu. Tam, gdzie pan prezydent przybywa, jest pewne i bezpieczne miejsce. Jesteśmy ogromnie za tę wizytę wdzięczni" - powiedział prezydent.

Podkreślił, że to, co dzieje się w tej chwili na Ukrainie "To bardzo trudna sytuacja - ta rosyjska agresja i ta wielka tragedia narodu ukraińskiego, którą my wszyscy razem także z nimi przeżywamy" - powiedział.

Jak wskazał, to także i wielkie poczucie zagrożenia dla Polaków. "Bo my wiemy, co oznacza rosyjski imperializm i wiemy, co to znaczy atak ze strony rosyjskiej armii, bo nasi dziadkowie i pradziadkowie to przeżyli, czasem nasi rodzice" - mówił.

"Dziękujemy za pańską obecność, dziękujemy przede wszystkim za pańskie niezwykłe przywództwo, silne w tym momencie, za ten bardzo twardy głos Stanów Zjednoczonych i bardzo mocno stawiający sprawę przerwania rosyjskiej agresji na Ukrainę. Stoimy przy Stanach Zjednoczonych, chcemy wspólnie z USA realizować tę politykę i ogromnie liczymy na zdecydowane i twarde przywództwo Stanów Zjednoczonych w całym Sojuszu Północnoatlantyckim, a także na wzmacnianie więzi euroatlantyckich" - dodał polski prezydent.

autorki: Wiktoria Nicałek, Aleksandra Rebelińska

