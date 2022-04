Duda: Dzisiaj stajemy w obronie Ukrainy, ale jednocześnie Ukraina staje w naszej obronie

Dzisiaj stajemy w obronie Ukrainy, ale jednocześnie Ukraina staje w obronie nas. Ukraińcy walczą nie tylko o swoja wolność, ale także o naszą - powiedział w sobotę w Warszawie prezydent Andrzej Duda.

W sobotę odbywa się konferencja Stand Up For Ukraine, zwołana przez przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen i premiera Kanady Justina Trudeau, podczas której podsumowywana jest kampania prowadzona w mediach społecznościowych, zainicjowana przez KE i rząd Kanady we współpracy z międzynarodową organizacją Global Citizen. W wydarzeniu wziął udział prezydent Andrzej Duda.

Prezydent Duda zwrócił się do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen i podziękował jej za to, że złożyła wizytę w Ukrainie. "Był to widoczny symbol obecności UE w naszym sąsiedztwie. To bardzo ważne dla nas, dla Polaków i mam nadzieję, że również bardzo ważne dla całej UE" - podkreślił.

W ocenie Dudy to, że spotkanie odbywa się w Warszawie, ma znaczenie symboliczne. "Polska jest krajem frontowym w obliczu rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie" - powiedział prezydent.

Mówił też o prezydencie Ukrainy Wołodymirze Zełenskim. "Jest on przykładem prawdziwego przywódcy i bohatera naszych czasów" - zaznaczył. "To wydarzenie jest kolejnym znakiem międzynarodowej jedności. Wszyscy popieramy te same wartości: pokój, wolność, demokrację i prawo do samostanowienia" - dodał.

"Dzisiaj stajemy w obronie Ukrainy, ale jednocześnie Ukraina staje w obronie nas. Ukraińcy walczą nie tylko o swoja wolność, ale także o naszą" - powiedział prezydent. Skierował też słowa do Ukraińców w oblężonych wsiach i miastach. "Drodzy bracia i siostry, nie jesteście sami!" - podkreślił.

Prezydent ocenił, że zrobiono dla Ukrainy już wiele. "Jednak w niedalekiej przyszłości Ukraina będzie potrzebowała ogromnego impulsu gospodarczego, podobnego do tego, który zaoferowano Europie Zachodniej po II wojnie światowej - nowego planu Marshalla dla Ukrainy" - dodał.

Wyraził radość, że Polski rząd wraz z partnerami planuje zorganizowanie międzynarodowej konferencji darczyńców dla Ukrainy.

Duda zacytował też fragment utworu Czesława Niemena "Dziwny jest ten świat": "Lecz ludzi dobrej woli jest więcej. I mocno wierzę w to, że ten świat, nie zginie nigdy dzięki nim". "I tak właśnie jest. Tak wielu ludzi dobrej woli stoi po stronie Ukrainy" - podsumował.