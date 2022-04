Duda i Johnson: Wielka Brytania potroi wsparcie dla Polski na pomoc uchodźcom

Zjednoczone Królestwo potroi swoje wsparcie dla Polski do kwoty 30 mln funtów, aby zapewnić pomoc humanitarną ukraińskim uchodźcom tymczasowo przebywającym w Polsce - głosi wspólne oświadczenie prezydenta Andrzeja Dudy oraz premiera Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona.

Obaj przywódcy wezwali Putina do zakończenia wszelkich działań wojennych i wycofania sił rosyjskich oraz do natychmiastowego zawieszenia broni, które zapewni ludności cywilnej bezpieczeństwo przemieszczania się, dostarczenie żywności i środków medycznych.





"Lekceważenie prawa międzynarodowego, prawa humanitarnego i ludzkiej przyzwoitości ze strony Rosji jest haniebne. Grozą przejmują nas doniesienia o zbrodniach wojennych popełnionych przez siły rosyjskie na narodzie ukraińskim" - ocenili przywódcy.Zobowiązali się pociągnąć do odpowiedzialności osoby odpowiedzialne za te zbrodnie i zapowiedzieli współpracę, w tym wykorzystując rolę Polski jako przewodniczącego OBWE, w celu zebrania dowodów i wsparcia dochodzenia w sprawie zbrodni wojennych prowadzonego przez Międzynarodowy Trybunał Karny.Duda i Johnson podkreślili, że muszą dopilnować, aby nowa inicjatywa Putina na południu i wschodzie Ukrainy nie odniosła sukcesu. "Dziś uzgodniliśmy, że zwiększymy najpilniejszą pomoc wojskową dla Ukrainy. Będziemy wspólnie pracować nad uproszczeniem pomocy dla Ukrainy w postaci środków śmiercionośnych i nieśmiercionośnych. Będziemy też dążyć do tego, aby rosyjska machina wojenna nie mogła czerpać korzyści z handlu w takich sektorach, jak energetyka" - poinformowano."Uzgodniliśmy, że zaproponujemy powołanie Wspólnej Komisji Polska-Wielka Brytania, która będzie wspierać Ukrainę w długoterminowej koordynacji dostaw broni i szkoleń, a także pomagać Ukrainie w określaniu potrzeb i modernizacji armii. Wyraźnie słyszeliśmy, że ambicją ukraińskich przywódców jest, by ich kraj przestał polegać na sprzęcie z czasów Związku Radzieckiego i posiadł zachodnie technologie. Bezpieczeństwo Ukrainy to także nasze bezpieczeństwo" - zapowiedzieli przywódcy.Duda i Johnson uzgodnili, że przed czerwcowym szczytem NATO zostanie zwiększona liczba ćwiczeń między wojskami Polski i Wielkiej Brytanii. Zapowiedzieli współpracę nad wzmocnieniem pozycji obronnej NATO w perspektywie długoterminowej - jako podstawy bezpieczeństwa wszystkich sojuszników. "Zintensyfikujemy również nasze wspólne działania na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom cybernetycznym i dezinformacji, w tym poprzez nowy wspólny ośrodek cybernetyczny i wzmożone wysiłki dające odpór rosyjskiej propagandzie na całym świecie" - dodano."Uważamy, że nasza dwustronna współpraca w dziedzinie obronności ma charakter strategiczny i jesteśmy zdecydowani przenieść ją na nowy poziom. Ponownie podkreślamy nasze silne zaangażowanie w prace nad nabyciem przez Polskę nowych fregat oraz programem obrony powietrznej Narew, które stanowią flagowe inicjatywy przemysłowe i techniczne w obszarach kluczowych dla naszego wzajemnego bezpieczeństwa. Będziemy również pogłębiać współpracę w zakresie przyszłej strategii obronnej i analizy zagrożeń dla bezpieczeństwa. Będziemy pracować nad nowym partnerstwem strategicznym na miarę tych ambicji opierając się na Traktacie o współpracy w dziedzinie obrony i bezpieczeństwa, który podpisaliśmy w Warszawie w 2017 r." - zapowiedzieli prezydent Polski i premier Wielkiej Brytanii.W oświadczeniu zapewniono, że Polska i Wielka Brytania będą nadal wspierać Ukraińców szukających ucieczki przed konfliktem. Podkreślono, że Polacy otworzyli swoje domy i serca, aby przyjąć największą część ukraińskich uchodźców, goszcząc u siebie ponad 1,8 miliona Ukraińców i tym samym zasługują na wsparcie wszystkich Europejczyków."Dlatego też Zjednoczone Królestwo potroi swoje wsparcie dla Polski do kwoty 30 mln funtów, aby zapewnić pomoc humanitarną ukraińskim uchodźcom tymczasowo przebywającym w Polsce, w tym tymczasowe schronienie, edukację i inne podstawowe świadczenia. Brytyjski system wizowy pozostaje otwarty i nie jest ograniczony żadnym pułapem" - głosi oświadczenie.Przywódcy poinformowali, że będą podejmować także nowe działania w celu zwiększenia dwustronnej wymiany handlowej. "Zainicjujemy międzyrządowy dialog na wysokim szczeblu w dziedzinie handlu, a także powołamy do życia nową dwustronną grupę zadaniową ds. biznesu, handlu i inwestycji, skupiającą liderów wyższego szczebla z rządu i ze świata biznesu, w celu rozpoznania możliwości i usunięcia barier handlowych" - podkreślili Duda i Johnson we wspólnym oświadczeniu.