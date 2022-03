Duda: jesteśmy zainteresowani kooperacją z USA w dziedzinie militarnej

Chcemy kupować nowoczesne wyposażenie wojskowe produkowane w USA. Jesteśmy zainteresowani kooperacją ze Stanami Zjednoczonymi w dziedzinie militarnej - mówił prezydent Andrzej Duda na spotkaniu z prezydentem USA Joe Bidenem.

Polski prezydent podkreślił, że Polska i Stany Zjednoczone mają bardzo dobre relacje gospodarcze. "Mamy w 2021 roku, według naszych szacunku, najwyższe do tej pory obroty - ponad 18 miliardów dolarów, mimo pandemii koronawirusa, mimo wszystkich przeszkód, które były" - mówił.

"To jest dla nas wielka radość, cieszymy się ze wszystkich inwestycji amerykańskich w Polsce, witamy je z radością - tak jak witamy z radością amerykańskich żołnierzy, którzy przybywają do nas, by dzisiaj wzmacniać wschodnią flankę" - powiedział Duda. "Jesteśmy wdzięczni za pomoc" - dodał.

Jak podkreślał prezydent Duda, Polska jest poważnym partnerem i wiarygodnym sojusznikiem.

"Czynimy wszystko, by móc sprostać także zadaniu własnej obrony naszego kraju, dlatego przyjęliśmy nową ustawę o obronie Rzeczypospolitej, dlatego przewidujemy już w przyszłym roku wydanie 3 procent naszego PKB na obronność, dlatego chcemy, żeby w najbliższych latach wydatki wzrastały i dlatego chcemy też dla nowoczesnego wyposażenia naszej armii w przyszłości kupować również i nowoczesne, wypróbowane wyposażenie wojskowe, które jest produkowane w Stanach Zjednoczonych, ale bylibyśmy jak najbardziej zainteresowani także w tym zakresie kooperacją ze Stanami Zjednoczonymi" - mówił Duda.

Podkreślił też, że Polska cieszy się z każdego elementu kooperacji z USA np. możliwości współprodukowania śmigłowców Black Hawk. "Chcielibyśmy, żeby tego typu formy współpracy polsko-amerykańskiej, także w dziedzinie militarnej, były rozwijane" - dodał.