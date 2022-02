Duda, Macron i Scholz: Celem jest uniknięcie wojny i ochrona państw

Naszym wielkim zadaniem jest zapewnić spokój naszym społeczeństwom i narodom - powiedział prezydent Andrzej Duda. - Cel to: uniknąć wojny, zachować pokój, wzmacniać jedność Europejczyków i bronić wartości Europy - dodał prezydent Francji Emmanuel.

We wtorek (8 lutego w Berlinie spotkali się w ramach formatu Trójkąta Weimarskiego: prezydent Francji Emmanuel Macron, prezydent Andrzej Duda, oraz kanclerz Niemiec Olaf Scholz.

Gospodarz spotkania, kanclerz Niemiec podkreślił na wspólnej konferencji prasowej, że wobec obecnej, napiętej sytuacji międzynarodowej bardzo ważny jest dla niego dialog z europejskimi partnerami, zwłaszcza w formacie Trójkąta Weimarskiego. "Naszym wspólnym celem jest zapobiec wojnie w Europie" - oświadczył.



Podkreślił, że koncentracja wojsk rosyjskich na granicy Ukrainy jest bardzo niepokojąca.



"Nasza ocena sytuacji jest identyczna, tak samo, jak nasze stanowisko: dalsze naruszenie integralności terytorialnej i suwerenności Ukrainy jest nie do przyjęcia i miałoby daleko idące konsekwencje dla Rosji pod względem politycznym, gospodarczym i zapewne też geostrategicznym" - zaznaczył Scholz.

Jak podkreślił, w poniedziałek w Waszyngtonie szczegółowo omawiał ten temat z prezydentem USA Joe Bidenem. "Byliśmy zupełnie zgodni w tej sprawie. Dziś naszym dążeniem w ramach Trójkąta Weimarskiego jest (to, że) chcemy doprowadzić do deeskalacji niezwykle napiętej sytuacji. Potrzebujemy negocjacji i rozwiązania" - mówił kanclerz Niemiec.



Scholz przypomniał, że w tym półroczu Francja objęła prezydencję w Radzie UE, Polska przewodniczy OBWE, a Niemcy - grupie G7. "Tym samym my trzej ponosimy szczególną odpowiedzialność za globalne kwestie bezpieczeństwa europejskiego" - zaznaczył szef niemieckiego rządu.



Zauważył, że zarówno on, jak i prezydenci Polski i Francji w ostatnich dniach dużo podróżowali i prowadzili intensywne rozmowy. Jak przypomniał, prezydent Francji spotkał się w poniedziałek w Moskwie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, odwiedził również Kijów. Scholz przekazał, że w przyszłym tygodniu uda się z wizytą do Kijowa, a później do Moskwy.

Musimy pokazać, że mówimy jednym głosem, że jesteśmy wspólnotą, że nie da się nas złamać - Prezydent Andrzej Duda podczas wspólnego oświadczenia z Kanclerzem oraz Prezydentem.

"Nasza wymiana w tej chwili będzie zatem szczególnie owocna, bo wszystkich nas łączy jeden cel - zachowanie pokoju w Europie w drodze dyplomacji i przez jasne komunikaty, przesłania i wspólną gotowość do zgodnego działania" - zaznaczył kanclerz Niemiec. Jak podkreślił, cieszy się na rozmowy z Dudą i Macronem oraz wspólne inicjatywy w ramach Trójkąta Weimarskiego, który - zaakcentował - "łączy Europę od wschodu do zachodu w najlepszym tego słowa znaczeniu".

Prezydent Andrzej Duda - na wspólnej konferencji powtórzył, że NATO i UE znajdują się najtrudniejszej sytuacji od 1989 roku.



"Jest naszym wielkim zadaniem, aby zapewnić spokój naszym społeczeństwom i narodom, jest naszym wielkim zadaniem także, aby ochronić prawo międzynarodowe, aby ochronić integralność terytorialną także i państw, które nie są ani członkami UE, ani nie są członkami NATO, ale są naszym sojusznikiem. Kraj, w którym mieszka naród, który chce wolności, który chce niepodległości, który chce suwerenności - myślę w tym momencie o Ukrainie" - powiedział prezydent.



"Mamy bezprecedensowe zgromadzenie, zgrupowanie wojsk rosyjskich wzdłuż granicy ukraińskiej, mamy również wielkie zgrupowanie rosyjskie na Białorusi, gdzie odbywają się ćwiczenia, które mają potrwać do 20 lutego. Wszyscy zadajemy sobie pytanie, co dalej się stanie, jaki będzie efekt tych przesunięć wojskowych, jakich świat i Europa nie widziały od II wojny światowej" - powiedział Duda.

Prezydent Andrzej Duda w Berlin: Potrzebujemy mądrej, ale stanowczej i zdecydowanej postawy. Wierzę w to, że taką postawę i konieczne dla jej zachowania instrumenty jesteśmy w stanie razem wypracować i temu m. in. służy nasze dzisiejsze spotkanie.

Podziękował kanclerzowi Niemiec za zwołanie spotkania w Berlinie. Jak mówił, w ten sposób przywódcy europejscy pokazują, że są razem i jest wola poszukiwania wspólnego, najlepszego rozwiązania sytuacji, by zapewnić pokój i spokój w regionie. Dodał, że spotkanie to też okazja do wymiany doświadczeń i do przedyskutowania dalszej taktyki postępowania.Z kolei prezydent Francji Emmanuel Macron podkreślił wagę spotkania w ramach Trójkąta Weimarskiego. "Obecnie mamy naprawdę bardzo specyficzną sytuację - ten format weimarski to powiązanie trzech dużych państw europejskich, to wola ujednolicenia ich strategii w przyszłości" - powiedział prezydent Francji.Macron zadeklarował, że liderzy państw Trójkąta Weimarskiego będą w najbliższych tygodniach wciąż działać. "Cel jest dość prosty - chodzi o to, żeby uniknąć wojny. Pokój i spokój są najważniejsze dla naszego kontynentu. Naszym celem jest to, żeby zachować ten pokój. Drugim celem jest to, by wzmacniać jedność Europejczyków - dlatego właśnie mamy taki program spotkań. Trzeci cel jest taki, żeby bronić zasad, dzięki którym Europa jest tym, czym jest od trzydziestu lat. Przede wszystkim chodzi o to, żeby suwerenność i integralność wszystkich państw została zachowana" - zadeklarował prezydent Francji.Dodał, że liderzy weimarscy próbują znaleźć sposoby i środki, które pozwolą wejść w dialog z Rosją w różnych formułach. "W związku z tym, w najbliższych tygodniach w ramach Formatu Normandzkiego będziemy wdrażać wymiany i spotkania" - powiedział.Macron zwrócił również uwagę na rolę OBWE w dialogu z Rosją: "OBWE ma tutaj kluczowe znaczenie; musimy wznowić ten dialog" - podkreślił. "Już powiedzieli o tym publicznie prezydenci (Rosji Władimir - red.) Putin i (Ukrainy Wołodymyr - red.) Zełenski. To jedyna droga, by zachować pokój na Ukrainie; ten etap jest kluczowy, żebyśmy mogli kontynuować działania" - dodał. Zwrócił także uwagę na rolę współpracy państw europejskich z USA i w ramach NATO. "Pracujemy razem nad tym, by zbudować różne elementy gwarancji bezpieczeństwa i pokoju" - powiedział."Chcemy być zjednoczeni i pracować z Rosją tak, by ograniczyć jakiekolwiek możliwości eskalacji i żeby wdrożyć, system, który zapewni bezpieczeństwo i pokój w Europie" - podkreślił prezydent Francji.