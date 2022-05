Duda: Mam nadzieję, że wynegocjujemy, razem z Węgrami, pakiet sankcji wobec Rosji

Mam nadzieję, że będzie możliwość wynegocjowania, także razem z władzami węgierskimi, pakietu sankcji wobec Rosji w takiej postaci, żeby mógł być on zastosowany - mówił prezydent Andrzej Duda po spotkaniu z prezydent Węgier Katalin Novak.

Andrzej Duda podczas wspólnej konferencji w Warszawie podkreślał wagę dywersyfikację źródeł energii w momencie, kiedy Rosja odcięła dostawy gazu bezpośrednio do Polski. "Okazuje się, że byliśmy w stanie poradzić z tą sytuacją i gaz do Polski jest dostarczany alternatywnymi drogami" - wskazywał. "Niestety Węgrzy dzisiaj takiego komfortu nie mają. Nie mają takiego poziomu bezpieczeństwa energetycznego i możliwości dywersyfikacji dostaw, jakie my, na całe szczęście, zdążyliśmy sobie zapewnić" - dodał.

"Rozmawiałem z panią prezydent na temat szóstego pakietu sankcji, przekonując do tego, że jest on potrzebny w kontekście wojny, którą Rosja rozpoczęła na Ukrainie, co pani prezydent doskonale rozumie" - poinformował polski prezydent.

Jak podkreślał Duda, "nikt z nas nie ma wątpliwości, że tę wojnę, tę agresję rosyjską trzeba zatrzymać". "Trzeba starać się ją zatrzymywać środkami jak najbardziej pokojowymi, używanymi przez międzynarodową wspólnotę - takimi środkami są sankcje" - dodał.

"Mam nadzieję, że będzie możliwość wynegocjowania, także razem z władzami węgierskimi, pakietu sankcji w takiej postaci, żeby mógł być on zastosowany" - podkreślił prezydent Duda. "Ale jednocześnie proszę pamiętać, że Węgrom będzie bardzo trudno prowadzić działania dywersyfikacyjne, które są związane z poważnymi inwestycjami, jeżeli środki europejskie na odbudowę są dla Węgier zablokowane, zresztą podobnie jak dla Polski" - podkreślał.

Duda wskazywał ponadto, że "bezpieczeństwo energetyczne Węgier to także bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej, a w każdym razie jej istotnej części".