Duda: nie tylko chcemy wrócić na ścieżkę rozwoju, ale i przejść na drogę nowoczesnej gospodarki

Nie tylko chcemy wrócić na ścieżkę rozwoju, ale i wejść na drogę nowoczesnej gospodarki; nowoczesna gospodarka, to przede wszystkim energetyka, która w jak najmniejszym stopniu szkodzi środowisku - mówił prezydent Andrzej Duda podczas wspólnej konferencji prasowej z premierem i szefową KE.

W czwartek wizytę w Warszawie złożyła szefowa KE Ursula von der Leyen, która spotkała się prezydentem Dudą oraz premierem Mateuszem Morawieckim. Jej wizyta ma związek z przyjęciem przez KE polskiego Krajowego Planu Odbudowy. Wspólna konferencja prasowa polityków odbyła się w Konstancinie Jeziornej w firmie Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Prezydent Duda wskazywał, że spotkanie z mediami odbywa się w budynku, który odgrywa bardzo ważną rolę dla Polski oraz ogromnej części UE. Jak mówił, PSE to strategiczna spółka, która jest odpowiedzialna za to, by energia elektryczna dotarła do każdego miejsca w kraju. Dodał, że zajmuje się ona synchronizacją systemu energetycznego państw bałtyckich z systemem kontynentalnym, pozostałej części UE.

"Jesteśmy tu m.in. dlatego, że KPO, ta perspektywa, o której od praktycznie dwóch lat mówimy w przestrzeni UE jako o planie na odbudowę europejskich gospodarek w związku z tym, co uczyniła w nich pandemia koronawirusa" - mówił Duda.

Dodał, że unijni przywódcy oraz szefowie instytucji wiedzieli, że musi powstać europejski plan, by wesprzeć państwa członkowskie, abyśmy mogli powrócić na ścieżkę dynamicznego rozwoju. Zaznaczył jednocześnie, że wówczas nikt nie spodziewał się, że w krótkim czasie Polskę dotknie kryzys na granicy białoruskiej. "A już nikt absolutnie nie spodziewał się, że stanie się coś, czego świadkami i uczestnikami w jakimś sensie jesteśmy obecnie, a więc wojna na Ukrainie wywołana bezprecedensową, niczym nieusprawiedliwioną rosyjską napaścią na to państwo" - powiedział.

Duda stwierdził, że to wszystko doprowadziło do dzisiejszego kryzysu gospodarczego, inflacji, którą wszyscy obserwujemy. "Problemów, z którymi stykają się dzisiaj nie tylko polska gospodarka i społeczeństwo, ale społeczeństwa praktycznie całej UE, a śmiało można powiedzieć, że i dużej części świata" - zaznaczył.

"Jeżeli mówimy o KPO i o tej wielkiej perspektywie europejskiej jaką jest ten gigantyczny program dla wszystkich państw europejskich, to mówimy przede wszystkim o tym, że nie tylko chcemy wrócić na ścieżkę rozwoju, ale chcemy przejść do nowoczesnej gospodarki. To jest właśnie droga przez Polskie Sieci Energetyczne do nowoczesnej gospodarki energetycznej Polski, do nowoczesnej gospodarki energetycznej także i Europy" - mówił prezydent.

Jak dodał, ta nowoczesna gospodarka to przede wszystkim energetyka, która zapewnia ochronę klimatu, która jest skupiona na energooszczędności, która w ogromnym stopniu czerpie z odnawialnych źródeł energii. "To wreszcie i przede wszystkim energetyka, która w jak najmniejszym stopniu szkodzi środowisku" - powiedział Duda.