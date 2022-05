Duda: oczekujemy, że powstanie specjalny fundusz, który będzie Ukrainie pomagał w odbudowie

Oczekujemy, że powstanie specjalny fundusz, który będzie Ukrainie pomagał w odbudowie i chciałbym, żeby wiele krajów się w to zaangażowało - powiedział we wtorek w Davos prezydent Andrzej Duda. Cały czas powtarzam też, że odbudowa Ukrainy powinna bazować na reparacjach ze strony rosyjskiej - dodał.

Prezydent pytany był w Davos przez dziennikarzy o kwestie związane ze wsparciem Ukrainy, jeżeli chodzi o jej odbudowę.

"Oczekujemy tego, że powstanie specjalny fundusz, który będzie Ukrainie pomagał w odbudowie. To jest sprawa oczywista. Chciałbym, żeby wiele krajów i instytucji się w to zaangażowało" - odpowiedział Duda.

Choć oczywiście - jak dodał - "cały czas powtarzam, że odbudowa Ukrainy powinna bazować na reparacjach ze strony rosyjskiej". "To Rosja w sposób absolutnie nieusprawiedliwiony, bez jakiejkolwiek prowokacji ze strony ukraińskiej, napadła na Ukrainę, realizując swoje imperialne ambicje, chcąc zawłaszczyć Ukrainę, chcąc podporządkować sobie Ukrainę, chcąc rozciągnąć swoje wpływy na terytorium Ukrainy" - powiedział prezydent.

"To, że dzisiaj Ukraińcy bronią się, przelewając krew za wszelką cenę, walcząc o każdą piędź ziemi pokazuje, że nie chcą być w rosyjskiej strefie wpływów, tylko chcą sami stanowić o sobie, chcą sami decydować do jakiej ewentualnie wspólnoty będą należeli i to jest ich święte prawo" - zaznaczył Andrzej Duda.

"Wiemy, co to znaczy bronić swojej ojczyzny, dlatego im pomagamy i będziemy stali za nimi. Ale reparacje powinni przede wszystkim dostać od Rosji. Są dzisiaj zamrożone gigantyczne rosyjskie pieniądze na świecie, szacuje się, że jest to ponad 300 miliardów dolarów, to przede wszystkim z tych pieniędzy, powinna być odbudowywana Ukraina" - powiedział prezydent.

Według niego, "trzeba Rosji bezlitośnie zabrać jej fundusze rozproszone po całym świecie, poumieszczane w różnych bankach światowych i w instytucjach finansowych". "I po prostu za te pieniądze odbudowywać Ukrainę" - zaznaczył Duda.

"Ale fundusz jest konieczny, żeby go stworzyć, bo Ukrainę trzeba zacząć odbudowywać, jak najszybciej. Musi wrócić infrastruktura. Tam, gdzie się da musi wracać normalne życie. Trzeba wspierać walkę Ukraińców w obronie własnej ojczyzny o wolność, a jednocześnie trzeba im pomagać, żeby mogli swoją ojczyznę odbudować, jak najszybciej, by ludzie mogli wrócić do swoich domów" - dodał Andrzej Duda.