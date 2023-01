Duda: Polska jest zwolennikiem Ukrainy w NATO i Unii Europejskiej

Polska jest zwolennikiem Ukrainy w NATO, a także Ukrainy, Mołdawii i państw Bałkanów zachodnich w Unii Europejskiej. Rosję należy zmusić do wycofania z Ukrainy, Gruzji czy Mołdawii i zaprzestania podsycania konfliktów na Bałkanach - powiedział prezydent Andrzej Duda.

Podczas wystąpienia na noworocznym spotkaniu z akredytowanymi w Polsce ambasadorami i dyplomatami prezydent odniósł się do kwestii trudności w globalnych stosunkach międzynarodowych.

"Nie z własnej woli wchodzimy w okres niepewności i konfrontacji; nie wiemy, jak długo będzie on trwał. Odpowiedzialność wobec naszych obywateli i sojuszników wymaga uznania tego faktu i podjęcia wspólnych wysiłków dla zapewnienia bezpieczeństwa, rozwoju i stabilności w Europie i na świecie. Jesteśmy świadkami coraz wyraźniejszego wzrostu rywalizacji w relacjach międzynarodowych. Nie ukrywam, że niepokoi mnie ta zmiana" - powiedział prezydent.

"Jest w naszej mocy - mówię tu w pierwszej kolejności o politykach i dyplomatach - złagodzenie i zmiana tego niebezpiecznego trendu poprzez współpracę, poprzez przestrzeganie i egzekwowanie prawa międzynarodowego oraz budowę porządku światowego opartego na uniwersalnych wartościach" - stwierdził.

Wśród tych wartości wymienił sprawiedliwość, jako podstawę pokoju - "również tego, który powinien zakończyć rosyjską agresję przeciw Ukrainie". "Niesprawiedliwe pokoje kończą się kolejnymi wojnami, a my przecież wszyscy chcemy, by ta trwająca teraz i dotykająca Ukrainę w tak straszliwy sposób była ostatnia za naszego życia, naszych dzieci, wnuków i daj Boże następnych pokoleń" - oświadczył.

"Sprawiedliwy pokój to taki, który przywraca integralność terytorialną Ukrainy, zmusza Rosję do zaprzestania okupacji części terytorium Gruzji i Mołdawii, do wycofania wojsk z Białorusi i zaprzestania utrzymywania marionetkowego reżimu, zaprzestania zaogniania i podsycania konfliktów na Bałkanach, terroryzowania państw swojego pogranicza, sponsorowania najemników w państwach Afryki i straszenia świata głodem. Sprawiedliwy pokój to również uznanie prawa każdego narodu do decydowania o swojej przyszłości" - stwierdził prezydent.

Andrzej Duda zadeklarował, że Polska jest zwolennikiem Ukrainy w NATO, a także Ukrainy, Mołdawii, Albanii, Macedonii Północnej, Czarnogóry i Serbii UE, oraz otwarcia na Bośnię i Hercegowinę.

"Jestem dumny, że 26 lutego 2022 roku rozpoczęliśmy jako państwo starania o status kandydata dla Ukrainy wiedząc, że automatycznie otworzy to podobny status dla Mołdawii. Cieszę się, że mogliśmy pomóc w niełatwym dialogu między Bułgarią i Macedonią Północną, bo oba te kraje są naszymi przyjaciółmi, sojusznikami i pobratymcami. Cieszę się, że wraz z innymi państwami bardzo ważnej Inicjatywy Trójmorza, która zmienia nasz region i jego infrastrukturę, uznaliśmy Ukrainę za państwo uczestniczące w jej pracach" - oświadczył prezydent.

Prezydent podkreślił też, że wojna na Ukrainie uwypukliła znaczenie współpracy regionalnej w regionie. "Dziś bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy sprawnej koordynacji działań na szczeblu międzynarodowym" - stwierdził, dodając, że Inicjatywa Trójmorza okazała się "doskonałym i wydajnym instrumentem" wzmacniającym gospodarki i skutecznie łagodzącym skutki rosyjskiego szantażu energetycznego.

"Jestem też przekonany, ze Trójmorze, Bukaresztańska Dziewiątka, polsko-ukraiński odruch braterstwa tak mocno wsparty przez naszych przyjaciół z państw bałtyckich, Czech i Słowacji, i solidarność środkowoeuropejska w obliczu wojny na Ukrainie tworzą nową tożsamość naszego regionu. Stajemy się rodziną państw i narodów tworzonych przez wspólną historię, geografie, pokrewieństwo i powiązania językowe oraz międzyludzkie na gruncie wspólnego losu. Po latach patrzenia w cudze wzorce stajemy się nową, dumną Europą środkowo-wschodnią, Europą centralną" - mówił prezydent.

Duda: Apeluję nad pilną integracją Ukrainy i Mołdawii ze wspólnotą europejską

Wyraził też przekonanie, ze wszystkie kraje regionu zaangażują się w odbudowę Ukrainy po wojnie. "Apeluję, byśmy jako region, jako Inicjatywa Trójmorza, pracowali nad jak najszybszym włączeniem Ukrainy i Mołdawii w europejskie systemy transportowe oraz przesyłu energii i danych cyfrowych, a także nad pilną integracją tych państw ze wspólnotą europejską" - wezwał prezydent.

Dodał, że przed wojną na Ukrainę powstawały plany, by "Polska realizowała bardziej globalną agendę". "Chciałem nowego otwarcia z państwami Ameryki Łacińskiej, Afryki Subsaharyjskiej oraz Indopacyfiku. Planowałem też wsparte komponentem biznesowym wizyty na Bliskim Wschodzie" - wymienił.

"To oczywiste, że wojna wiele z tych planów odłożyła w czasie, ale nie zamierzam od nich odstępować. To są zadania, jak wierzę, na resztę mojej prezydentury. Polska jest dużym państwem europejskim, a jej agenda musi być globalna" - oświadczył prezydent. Zwrócił również uwagę, ze Polska jest atrakcyjnym i wiarygodnym partnerem dla państw pozaeuropejskich, ze względu na brak kolonialnej przeszłości, a także ze względu na to, że "Polska wykazuje otwartość, zrozumienie i partnerskie podejście".