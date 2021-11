Duda: ustanowienie Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego to akt sprawiedliwości

Ustanowienie Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego to akt sprawiedliwości wobec tego niesłychanie ważnego czynu zbrojnego; cieszę się, że to święto na trwałe wpisze się do oficjalnego kalendarza Rzeczypospolitej - powiedział prezydent Andrzej Duda.

Prezydent podpisał we wtorek w Poznaniu ustawę o ustanowieniu 27 grudnia nowego święta państwowego - Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.

Podczas uroczystości prezydent zwracał uwagę, że ustawa w tej sprawie została przyjęta przez parlament "w wielkim poczuciu jedności, bez zbędnych dyskusji politycznych". "Z całego serca dziękuję, że i posłowie, i senatorowie sprawnie przeprowadzili ten proces legislacyjny" - dodał.

Zapowiedział, że ustawa zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw w najbliższym czasie, tak, by już w tym roku 27 grudnia był Narodowym Dniem Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego - świętem narodowym, ale nie dniem wolnym od pracy, bo - jak wskazał Duda - o to Wielkopolska nie wnosiła.

"Cieszę się ogromnie, że święto to od tego roku wpisze się na trwałe do oficjalnego kalendarza Rzeczypospolitej" - dodał.

"To jest pewien akt swoistej, dziejowej - może to bardzo wielkie słowo - ale po prostu sprawiedliwości wobec Powstania Wielkopolskiego jako niesłychanie ważnego czynu zbrojnego tamtego czasu" - oświadczył prezydent, wskazując, że powstanie było wielkim sukcesem.

Duda zwracał uwagę, że choć w Wielkopolsce o powstaniu pamiętano, to przez dziesiątki lat było one niedoceniane w przestrzeni ogólnopolskiej.

"11 listopada jest dniem, który uważamy za dzień odzyskania niepodległości, ale tak naprawdę prawdziwa Polska ukształtowała się w swoich zasadniczych zrębach wówczas, kiedy to miasto, Poznań, kiedy pobliskie Gniezno stały się częścią odradzającej się Rzeczypospolitej. Dlatego właśnie Powstanie Wielkopolskie ma tak ogromne znaczenie dla odzyskania przez Polskę niepodległości" - powiedział prezydent.