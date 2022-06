Duda: uzyskanie przez Ukrainę statusu państwa kandydującego do UE rozstrzygnie się prawdopodobnie na Radzie Europejskiej

Mamy nadzieję na pozytywne dla Ukrainy stanowisko Komisji Europejskiej ws. uzyskania przez nią statusu państwa kandydującego - powiedział w poniedziałek prezydent Andrzej Duda. Ocenił, że sprawa prawdopodobnie rozstrzygnie się w głosowaniu na Radzie Europejskiej.

Prezydent oraz minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak wzięli w poniedziałek udział w odprawie rozliczeniowo-koordynacyjnej kierowniczej kadry Ministerstwa Obrony Narodowej i Sił Zbrojnych RP.

W czasie konferencji prasowej prezydent RP zapytany o treść rozmowy z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim poinformował, że rozmowa miała charakter trójstronny i wzięła w niej udział także prezydent Słowacji Zuzana Czaputova. "To było połącznie VTS" - dodał.

"Omówiliśmy sytuację na froncie oraz jakie jest obecnie zapotrzebowanie obrońców Ukrainy, jeżeli chodzi o możliwości obrony" - powiedział Andrzej Duda.

Zaznaczył, że rozmawiano także na temat działań ws. uzyskania przez Ukrainę statusu państwa kandydującego do Unii Europejskiej.

"Omówiłem spotkania, które odbyłem w Portugalii, we Włoszech, jak i to, co było na spotkaniu Bukareszteńskiej dziewiątki, bo nie było tam także z powodów zdrowotnych prezydent Słowacji" - powiedział prezydent Duda. Dodał, że przedstawił również plany tego, jakie działania będzie prowadził ws. Ukrainy.

Przekazał, że prezydent Słowacji zrelacjonowała rozmowy telefoniczne, które odbyła przez ten czas.

"Mówiliśmy o potencjalnym rozkładzie głosów, bo prawdopodobnie ta sprawa (uzyskania przez Ukrainę statusu państwa kandydującego do UE - PAP) rozstrzygnie się w głosowaniu na Radzie Europejskiej, więc być może, że wcześniej nie będzie jednoznacznie wiadomo, jakie będzie ostatecznie rozstrzygnięcie" - poinformował Duda. W ocenie prezydenta RP, w tej chwili nie da się tego do końca przewidzieć.

"Mamy nadzieję na pozytywne dla Ukrainy stanowisko Komisji Europejskiej" - dodał. "Kolejne dni przyniosą w tej sprawie kolejne informacje. Natomiast my, zobowiązaliśmy się działać. Uważamy, że przyznanie Ukrainie statusu państwa kandydującego do UE jest dziś ważne nie tylko dla Ukrainy - dla morale jej obrońców i całego społeczeństwa, ale także dla UE, dla naszej wspólnoty, jako takiej" - zaznaczył prezydent Duda.