Duda: wierzę, że wspólne zdjęcie pięciu prezydentów w Kijowie przejdzie do historii

Wierzę, że wspólne zdjęcie prezydentów Estonii, Łotwy, Litwy, Polski i Ukrainy w Kijowie przejdzie do historii i będzie tę historię budowało - powiedział we wtorek prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości z okazji 231 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Andrzej Duda w swoim wystąpieniu na Placu Zamkowym w święto Konstytucji 3 Maja przypomniał zorganizowane dokładnie rok wcześniej spotkanie na Zamku Królewskim spotkanie z prezydentami Ukrainy, Litwy, Łotwy i Estonii.

"Prezydenci stali na Zamku Królewskim, podejmując wspólną deklarację, mówiąc o braterstwie swoich narodów, mówiąc o wolności, mówiąc o prawie do samostanowienia, do istnienia naszych narodów i państw, mówiąc o niezgodzie na imperializm, na ograniczanie naszych praw, na ingerowanie w suwerenne sprawy naszych państw i narodów, sprzeciwiając się rosyjskiej okupacji, wtedy Krymu, Donbasu, Ługańska" - przypomniał Duda.

"Jakże to było wtedy wymowne, jak patrzymy na to z dzisiejszej perspektywy. Jakże to było ważne, gdy popatrzeć z perspektywy tych 231 lat dzisiaj" - dodał prezydent.

Zauważył, że I RP sprzed 231 lat była "Rzeczpospolitą wielu narodów", która dzięki wspólnocie tych narodów "przeżyła lata swojej wielkiej potęgi". Jak dodał, tamta Rzeczpospolita "była mocarstwem na skalę europejską właśnie dzięki wspólnocie i jedności narodów, które umiały oprzeć się największym potęgom - i tej krzyżackiej, i tej moskiewskiej, i innym".

"Jakże to spotkanie prezydentów było wymowne, gdy znowu mówili o wspólnocie narodów w naszej części Europy" - zaznaczył Duda.

Przypomniał też, że niedawno zrobione zostało "wymowne zdjęcie, które może przejdzie do historii". "Kiedy stoimy, tym razem w Kijowie, opodal którego słychać huk wybuchających rosyjskich pocisków, Kijowie ufortyfikowanym, cierpiącym rozpaczą jego przedmieść, zniszczonych, zburzonych, pełnych śmierci i cierpienia - takich jak Bucza, Irpień, Borodianka" - mówił Duda.

"Dzisiaj znowu jesteśmy razem, to zdjęcie rąk trzymanych przez prezydentów Estonii, Łotwy, Litwy, Polski i Ukrainy w Kijowie, podczas rosyjskiej agresji, wierzę w to głęboko, że przejdzie do historii i będzie tą przyszłą historię budowało" - podkreślił prezydent.