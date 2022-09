Duda: zatrzymanie rosyjskiej agresji to interes ogólnoświatowy

Zatrzymanie rosyjskiej agresji na Ukrainę to jest dzisiaj interes ogólnoświatowy, wszyscy powinni współdziałać, aby zatrzymać rosyjski imperializm - podkreślił w czwartek prezydent Andrzej Duda.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Prezydent Andrzej Duda przypomniał w czwartek w rozmowie z TVP w Nowym Jorku, że Polska cały czas buduje swoje bezpieczeństwo energetyczne. "W najbliższych dniach, dokładnie we wtorek będziemy mieli inaugurację gazociągu z szelfu norweskiego przez Danię, przez Baltic Pipe do Polski, to będą dostawy, które pełną parą będą szły od przyszłego roku" - podkreślił.

"W tym wypadku Polak był mądry przed szkodą, jesteśmy w o niebo lepszej sytuacji niż wiele krajów europejskich, zwłaszcza w naszej części Europy" - dodał.

Prezydent przyznał, że kryzys energetyczny jest dziś wszędzie i był to główny temat rozmów zarówno na pogrzebie Elżbiety II, jak i na sesji ONZ w Nowym Jorku. "Są trzy główne tematy: kryzys energetyczny, inflacja i kryzys żywnościowy" - zaznaczył.

Na pytanie, co wynika z rozmów, które prowadził na szczycie ONZ odparł: "Wynika z nich to, że budujemy prawdziwe spojrzenie na sytuację Ukrainy i na to co się dzieje w naszej części Europy".

"Także jasno i wyraźnie mówimy to, co ja w swoim wystąpieniu: to nie jest regionalny konflikt. To nie jest konflikt, który będzie miał znaczenie tylko dla Ukrainy, dla Polski, dla państw bałtyckich, Rumunii czy Mołdawii. To jest konflikt, który swoimi skutkami, jak mackami, będzie rozprzestrzeniał się na cały świat i wszędzie tam, gdzie uderzy kryzys żywnościowy i wszędzie tam, gdzie obserwowany jest kryzys energetyczny" - podkreślił Duda.

Stąd, jak dodał, "zatrzymanie rosyjskiej agresji na Ukrainę to jest dzisiaj interes ogólnoświatowy".

"To nie jest tylko interes Ukrainy, to nie jest tylko interes Polski. Wszyscy w tym zakresie powinni współdziałać, aby zatrzymać rosyjski imperializm. Aby nie pozwolić na powrót do tego, co znamy z czasów II wojny światowej i po II wojnie światowej - na rozszerzanie strefy wpływów i niewolenie innych narodów" - argumentował prezydent.

Zobacz nasze najnowsze 1x1. O budowaniu marki osobistej z Mateuszem Kusznierewiczem...