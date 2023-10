Dwadzieścia najważniejszych punktów umowy koalicyjnej. Opozycja uzgadnia stanowiska

Podwyżka dla sfery budżetowej i kontynuacja programów socjalnych, do tego ochrona klimatu i transformacja energetyczna – partie negocjują umowę koalicyjną. Przyszłe porozumienie będzie miało około dwudziestu punktów programowych – informuje Wirtualna Polska.





- W umowie koalicyjnej jest zgoda w sprawie podwyżek dla sfery budżetowej – mówi w Wirtualnej Polsce Dariusz Wieczorek. Poseł Nowej Lewicy jest jednym z negocjatorów dokumentu, który mają podpisać przyszli koalicjanci, czyli Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Nowa Lewica.

Rozmowy między ugrupowaniami odbywaj się w poniedziałek. - Negocjujemy szczegółowe punkty programowe, bo każda z partii miała swoje propozycje, więc trzeba szukać kompromisu. Myślę, że będzie około dwudziestu punktów programowych z najważniejszymi obszarami, którymi nowa koalicja i nowy rząd mają się zająć – mówi poseł.

Wśród tematów do uzgodnienia są m.in. kwestie światopoglądowe.

- Prawda jest taka, że jeśli chodzi o konstytucyjny rozdział państwa od Kościoła, wszyscy jesteśmy zgodni. Jeśli chodzi o prawa kobiet, mamy różne propozycje, ale wszyscy zgadzamy się, że być może w pierwszym kroku trzeba powrócić do kompromisu aborcyjnego, bo w umowie koalicyjnej chcemy uwzględnić stanowiska z szacunkiem dla każdej ze stron – ocenia rozmówca WP.

Partie rozmawiają też na tematy dotyczące ochrony klimatu i transformacji energetycznej, ale także o podwyżkach w sferze budżetowej. - Co do nowych programów, pewnie zapiszemy to jako element do rozważenia - jakie kolejne programy możemy wdrażać. Pewne jest i chcę to podkreślić, że to, co PiS dał, nie będziemy zabierać. Wszystkie socjalne programy, które zostały wprowadzone, będą kontynuowane. Proszę nie dać się nabrać na narrację PiS, że nowa koalicja będzie cokolwiek odbierać – podkreśla Wieczorek.

Jeden z rozdziałów umowy koalicyjnej będzie poświęcony rozliczeniu polityków PiS. - Wskazujemy kierunki działań, ale założenie jest takie, że wszystko będzie się odbywało zgodnie z obowiązującym prawem. Nie mamy zamiaru łamać przepisów jak Zjednoczona Prawica – mówi poseł w rozmowie z WP.