Dwóch naukowców z Polski otrzyma granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych

Profesorowie Andrzej Dziembowski i Daniel Gryko otrzymali prestiżowe ERC Advanced Grant, przyznawane przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (ERC). W sumie granty uzyskało 218 naukowców z Europy.

Jak poinformowała w czwartek ERC, w rozstrzygniętym konkursie Advanced Grants finansowanie o łącznej wartości 544 mln euro trafiło do 218 naukowców. Najwięcej projektów będzie realizowanych w Niemczech (37), Wielkiej Brytanii (35), Francji (32) i Hiszpanii (16).

Prof. Andrzej Dziembowski, biolog molekularny, biochemik, genetyk z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie otrzymał grant w wysokości 2,4 mln euro na projekt "Principles of endogenous and therapeutic mRNA turnover in vivo".

Z kolei prof. Daniel Gryko z Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie zrealizuje projekt "Approaching 20% emission efficiency in the NIR-II region with radical chromophores".

W sumie na konkurs wpłynęło prawie 1650 wniosków, które zostały ocenione przez panele uznanych badaczy. Ogólny wskaźnik sukcesu wyniósł 13,2 proc. Kobiety-naukowcy stanowią 23 proc. wszystkich wniosków, co - jak zwrócono uwagę w komunikacie ERC - stanowi ich najwyższy jak dotąd wskaźnik uczestnictwa w konkursach Advanced Grant.

ERC od 2008 roku przyznaje granty na przełomowe badania prowadzone na terenie Unii Europejskiej i państw stowarzyszonych. ERC Advanced Grants to subsydia dla doświadczonych naukowców, o uznanym już dorobku. Dotacja może wynieść maksymalnie 2,5 mln na 5 lat.

Pełna lista nagrodzonych w czwartek naukowców jest dostępna na stronie: https://erc.europa.eu/sites/default/files/2023-03/erc-2022-adg-results-all-domains.pdf