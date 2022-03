Dwoje naukowców z Polski nagrodzonych ERC Consolidator Grants

Dr hab. Marta Bucholc z Uniwersytetu Warszawskiego i dr hab. Jarosław Wilczyński z Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN otrzymali prestiżowe granty ERC Consolidator Grants, przyznawane przez European Research Council. W gronie laureatów znalazło się 313 naukowców z całej Europy.

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council - ERC) od 2008 roku przyznaje granty na przełomowe badania prowadzone na terenie Unii Europejskiej i państw stowarzyszonych. Consolidator Grant ERC jest skierowany do naukowców od 7 do 12 lat po doktoracie. Projekty mogą dotyczyć wszystkich dziedzin wiedzy.

Na liście zdobywców tegorocznych ERC Consolidator Grant znalazło się 313 naukowców z całej Europy. Badacze otrzymają w sumie ponas 630 mln euro - wynika z danych opublikowanych w czwartek na stronie ERC (https://erc.europa.eu/news/erc-2021-consolidator-grants-results).

W gronie nagrodzonych znalazło się dwoje badaczy, którzy swoje badania realizują w polskich placówkach naukowych. Są to: dr hab. Marta Bucholc z Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego i dr hab. Jarosław Wilczyński z Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk.

Laureatka z UW, która specjalizuje się w socjologii prawa, socjologii historycznej, historii socjologii i teorii socjologicznej, zbada wpływ prawa międzynarodowego na debaty dotyczące zmian prawa aborcyjnego w wybranych krajach. W projekcie "Using Human Rights to Change Abortion Law: Involvement Patterns and Argumentative Architectures in the Global Figuration of Human Rights" wykorzysta metody badań prawnoporównawczych, socjologicznych i lingwistycznych. Budżet projektu wynosi niemal 2 mln euro.

Dlaczego porządki prawne krajów należących do tego samego systemu ochrony praw człowieka nie tylko różnią się od siebie, ale często zmierzają w zupełnie przeciwnych kierunkach? Odpowiedzi m.in. na to pytanie poszuka badaczka. "Regulacje prawa aborcyjnego zmierzają w bardzo różnych kierunkach. W jednych krajach, tak jak w Polsce, ustawodawstwo jest zaostrzane, dostęp do aborcji jest ograniczany, w innych, na przykład w Irlandii, jest ono liberalizowane i zwiększa się zakres przypadków, w których aborcja jest dopuszczalna" - mówi dr hab. Marta Bucholc, cytowana w komunikacie prasowym UW.

Dr hab. Jarosław Wilczyński z Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk zrealizuje projekt pod nazwą: "Exploring Mammoth Bone Accumulations In Central Europe". W pracy badawczej zajmuje się fauną górnopaleolitycznych stanowisk Europy Środkowej, przeobrażeniami kulturowymi górnego paleolitu i zmianami środowiska na obszarze Europy Środkowej.

Granty European Research Council przyznawane są w pięciu kategoriach: ERC Starting Grant, ERC Consolidator Grant, ERC Advanced Grant, ERC Proof of Concept oraz ERC Synergy Grants.