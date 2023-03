Dwoje naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego otrzymało prestiżowe granty ERC

Dr hab. Piotr Skowron z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki oraz dr Agnieszka Brylak z Wydziału Neofilologii UW otrzymali prestiżowe granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) Starting Grants - poinformowała w środę uczelnia.

Ostatnio ERC przyznała Starting Grants w listopadzie 2022 r. Wśród laureatów było czterech naukowców z Polski. Jak poinformowało w środę PAP biuro prasowe ERC, część projektów, których autorzy starali się o dofinansowanie jesienią, trafiła na listę rezerwową. W lutym 2023 r. Europejska Rada ds. Badań Naukowych znalazła dodatkowe środki na sfinansowanie części z nich - w tym gronie znalazło się dwoje badaczy z UW.

Piotr Skowron zrealizuje projekt "Proporcjonalne algorytmy dla demokratycznych decyzji" (PRO-DEMOCRATIC).

W projekcie analizowane będą algorytmy, które można stosować w głosowaniach o złożonej strukturze. Taką strukturą charakteryzują się m.in. głosowania dotyczące budżetu obywatelskiego. Skowron, wraz z zespołem, planuje zbadać, czy określone formalne kryteria sprawiedliwości są możliwe do spełnienia przy podejmowaniu decyzji na podstawie głosowania oraz zaprojektować narzędzia, które pomogą analizować zarówno dane wyborcze, jak i systemy głosowania. Ostatecznym celem badań będzie zaprojektowanie jak najbardziej efektywnych i sprawiedliwych metod liczenia głosów.

"Pracujemy nad tym, żeby móc pokonywać bardziej złożone ograniczenia w strukturze głosowania, tak aby nasze algorytmy mogły być szeroko aplikowane w różnych dziedzinach życia" - podkreśla laureat grantu, cytowany na stronie internetowej uczelni.

Projekt będzie realizowany przez pięć lat. Rozpocznie się w październiku 2023 r.

Z kolei Agnieszka Brylak z Wydziału Neofilologii UW zrealizuje projekt "Teotl: kompleksowa analiza głównej kategorii religijnej przedhiszpańskiego Środkowego Meksyku".

Teotl było kluczowym pojęciem religii Indian Nahua. Brylak będzie szukała odpowiedzi na pytanie czy oznaczało ono boga, istotę z zaświatów czy rodzaj energii. Zbada też, w jaki sposób kategoria teotl została wykorzystana w pismach chrześcijańskich.

Starting Grants mogą otrzymać naukowcy od 2 do 7 lat po doktoracie, na projekt trwający do 5 lat. ERC wspiera nowatorskie pomysły we wszystkich dziedzinach nauk. Laureaci mają swobodę w wyborze programu badawczego i budowy własnego zespołu.

Europejska Rada ds. Badań Naukowych przyznaje granty ERC Starting Grants od 2007 r. Jej budżet wynosi ponad 16 mld euro i jest częścią programu Horizon Europe.

Autorka: Urszula Kaczorowska

