Dworczyk: dalej będziemy wspierać Ukrainę w obronie przeciwko agresji

Dalej będziemy wspierać naszego sąsiada w obronie przeciwko agresji Federacji Rosyjskiej - powiedział w niedzielę szef KPRM Michał Dworczyk. Zauważył, że Polska była prekursorem przekazywania uzbrojenia Ukrainie, a dzisiaj takie wsparcie deklaruje wiele krajów.

O kolejnym konwoju z amunicją, który dotarł z Polski na Ukrainę, informował w niedzielę rano wiceszef MON Marcin Ociepa, a dwa dni wcześniej podobną informację przekazał szef MON Mariusz Błaszczak.

Podczas niedzielnej konferencji prasowej Dworczyk był pytany przez PAP, jaka jest wartość tej pomocy i jakie plany ma rząd w tym zakresie. Szef KPRM powiedział, że ze względu na wrażliwość tych informacji i bezpieczeństwo, nie sądzi, żeby były jakiekolwiek bardziej obszerne informacje na ten temat. Podkreślił natomiast dwie rzeczy.

"Po pierwsze Polska była krajem, który od początku deklarował i przekazywał uzbrojenie naszym przyjaciołom na Ukrainie. Polski transport uzbrojenia - jako ciekawostkę mogę powiedzieć - był ostatnim, który dotarł tuż przed wybuchem wojny na Ukrainę" - zaznaczył.

"Dalej będziemy wspierać naszego sąsiada w obronie przeciwko agresji Federacji Rosyjskiej. I też ze względów geograficznych odpowiedzcie sobie państwo, bo po tym kiedy - można powiedzieć - byliśmy prekursorem, dzisiaj bardzo wiele krajów europejskich i pozaeuropejskich deklaruje wsparcie Ukrainy. Odpowiedzcie sobie państwo na to, patrząc na mapę Europy, jak to wsparcie może na Ukrainę trafić" - zwrócił się do dziennikarzy.

Odniósł się też do pytań o bezpieczeństwo transportów humanitarnych i o to, jak daleko będą one wjeżdżały na terytorium Ukrainy. Jak stwierdził, nie można tego zaplanować.

"Dzisiaj mamy do czynienia z pełnoskalowym konfliktem kinetycznym. Co prawda, nie toczą się walki z użyciem wojsk lądowych, ani wojsk specjalnych na terenie zachodniej Ukrainy w takich obwodach jak lwowski, stanisławowski czy łucki, natomiast miały tam miejsca uderzenia rakietowe, już co najmniej dwukrotne. I trzeba się liczyć, że ta sytuacja może się dynamicznie zmieniać" - mówił minister.

Dodał, że Ukraina jest atakowana nie w jakiejś lokalnej części, tylko w całości jako państwo. "W związku z tym będziemy dostosowywać się do aktualnej sytuacji" - stwierdził.

Jak zaznaczył, każdy wjazd do kraju, w którym toczy się wojna, jest obciążony pewnym ryzykiem, które trzeba obliczać i zgodnie z oceną podejmować decyzje. Zauważył, że osoby biorące udział w transportach humanitarnych robią to dobrowolnie i mają świadomość podejmowanego ryzyka.

"Natomiast my oczywiście, jako rząd sami również oceniamy jak wzrasta ryzyko. W momencie, kiedy okaże się, że to ryzyko jest zbyt duże, wtedy będziemy musieli ograniczyć się np. do przekazywania tych transportów wyłącznie na granicę. Na razie, chcąc zrobić wszystko, żeby pomóc naszym ukraińskim przyjaciołom, te transporty będą trafiały na Ukrainę wewnątrz kraju. Natomiast, jakie to będę destynacje, dokąd będzie sięgała ta odpowiedzialność logistyczna polska, to będzie zależało od rozwoju sytuacji" - powtórzył.