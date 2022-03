Dworczyk: delegacja z premierem i wicepremierem na czele minęła Lwów i podąża do Kijowa

Delegacja z premierem Mateuszem Morawieckim i wicepremierem Jarosławem Kaczyńskim na czele minęła Lwów i podąża do Kijowa; to jednoznaczny wyraz wsparcia Ukrainy przez całą UE, w imieniu której premierzy Polski, Czech i Słowenii udali się do Kijowa - napisał szef KPRM Michał Dworczyk.

We wtorek rano Kancelaria Premiera poinformowała, że premier Mateusz Morawiecki, wicepremier Jarosław Kaczyński wraz z premierem Czech Petrem Fialą oraz premierem Słowenii Janezem Janszą udają się tego dnia do Kijowa, gdzie spotkają się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i premierem Ukrainy Denysem Szmyhalem. Przedstawią tam pakiet konkretnego wsparcia dla Ukrainy.

"Delegacja z premierem Mateuszem Morawieckim i prezesem Jarosławem Kaczyńskim na czele minęła Lwów i podąża do Kijowa, stolicy Ukrainy. To historyczne wydarzenie i jednoznaczny wyraz wsparcia Ukrainy przez całą Unię Europejską, w imieniu której premierzy Polski, Czech i Słowenii udali się do Kijowa" - napisał około południa na Twitterze szef KPRM.

"Jesteśmy z Wami!" - podkreślił Dworczyk.