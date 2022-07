Dworczyk: do niedzieli we Wrocławiu można oglądać wystawę "Za waszą i naszą wolność"

Jeszcze do niedzieli na placu przed Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu można oglądać wystawę "Za waszą i naszą wolność" - przypomniał w sobotę szef KPRM Michał Dworczyk. Prezentowany zniszczony rosyjski sprzęt ma jedno przesłanie: Rosjan można pokonać, tylko nie można się ich bać - dodał.

Wystawa pt. "Za wolność naszą i waszą" zorganizowała Kancelaria Premiera Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministerstwo Obrony Ukrainy. To cztery zniszczone wraki rosyjskiej armii: czołg, armatohaubica, transporter i samochód opancerzony. Opis wystawy w trzech językach opowiada, gdzie i przez kogo zostały zniszczone.

Szef KPRM Michał Dworczyk przypomniał we wpisie na Twitterze, że wystawę przed Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu można oglądać jeszcze tylko do niedzieli.

"Prezentowany zniszczony rosyjski sprzęt ma jedno przesłanie: Rosjan można pokonać! Tylko nie można się ich bać…" - napisał Dworczyk.

Wystawa ma być pokazywana w wielu miastach w Polsce, a także za granicą. Planowany jest jej pokaz m.in. w Czechach.