Dworczyk: KPRM przejęła kompetencje innych resortów - stąd większe wydatki

Przejęliśmy szereg kompetencji od różnych resortów, m.in. od resortu cyfryzacji i MSZ - tak szef KPRM Michał Dworczyk w rozmowie z portalem wPolityce.pl uzasadnia kwotę 830 mln zł w budżecie na kancelarię premiera.

Podczas wtorkowej konferencji prasowej lider PO Donald Tusk oburzał się, że w budżecie rząd planuje wydać aż 800 milionów złotych na Kancelarię Premiera, podczas gdy on był premierem, koszt KPRM to było 120 milionów złotych. "Ponadto, dosłownie w ostatnich godzinach Morawiecki wydaje rozporządzenie, że nie ma żadnych limitów dla płac w jego kancelarii" - mówił Tusk.

Na zarzuty te odpowiedział w wywiadzie dla wPolityce.pl szef KPRM Michał Dworczyk.

"Rzeczywiście ta kwota może robić wrażenie, szczególnie jeżeli porównany ją z wydatkami Kancelarii w 2015 roku. Jednak to skrajna manipulacja opozycji. Trzeba podkreślić, że przez siedem ostatnich lat rola Kancelarii Prezesa Rady Ministrów bardzo się zmieniła. W skład kancelarii po prostu włączono inne instytucje m.in. dawne ministerstwo cyfryzacji, pion europejski z MSZ. Kancelaria zaczęła nadzorować Rządową Agencję Rezerw Strategicznych, co oznaczało księgowe przesunięcie wydatków jako tych rzekomo KPRM. Doszły jej też nowe zadania. Kancelaria, w 2015 roku była de facto urzędem pocztowym obsługującym ówczesnego premiera. W momencie, gdy premierem została Beata Szydło, a później Mateusz Morawiecki, Kancelaria zaczęła powoli zamieniać się w rzeczywiste centrum zarządzania państwem" - powiedział Dworczyk.

Zwrócił też uwagę, że z budżetu KPRM zaczęła być finansowana Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych. "Jeżeli ktoś chce uczciwie ten budżet przeanalizować, to zobaczy, że sam budżet RARS-u wynosi 363 mln zł. I to m.in. te środki opozycja próbuje przypisać jako zwiększenie nakładów bezpośrednio w KPRM, bo one są w budżecie pod KPRM, a w 2015 ten rodzaj wydatków był w innym fragmencie budżetu państwa" - mówi szef KPRM.

Dodał, że "w czasie pandemii Kancelaria stała się w pewnym momencie jednym z kluczowych miejsc koordynacji walki z Covid-19, do której należy zaliczyć m.in. budowę szpitali tymczasowych czy uzupełnianie brakującego sprzętu w szpitalach prowadzonych przez samorządy".

"Część tych zadań realizowała RARS, a część była realizowana bezpośrednio przez KPRM, choć nie zawsze były to środki wyłącznie kancelaryjne. Przypomnę, że sama akcja +LOT do domu+ powrót naszych rodaków do Polski z całego świata, która była prowadzona w czasie pandemii, kosztowała budżet państwa znaczące środki i była obsługiwana właśnie przez KPRM" - podkreślił Dworczyk.

Dodał, że część zadań KPRM była przejmowana w związku ze zmianami w administracji. "Mam na myśli tutaj m.in. likwidację Ministerstwa Cyfryzacji, co poskutkowało tym, że zadania resortu, a wraz z nimi budżet ministerstwa, przeszły na Kancelarię. Z kolei z Senatu do KPRM trafiły środki na wspieranie polskich organizacji poza granicami kraju. To 72 mln zł, które choć są w budżecie KPRM, to nie są przez nią wykorzystywane. Są one przekazywane w ramach konkursów różnym organizacjom pozarządowym, które wspierają naszych rodaków za granicą" - wyjaśnił.

Dworczyk odniósł się też do informacji "Rzeczpospolitej", że premier Mateusz Morawiecki wydał rozporządzenie przewidujące, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach dodatek służbowy w KPRM może wynieść więcej niż dotychczasowe 40 proc.

"Rozporządzenie, które wywołało takie emocje, ws. wynagradzania pracowników KPRM zostało zmienione w zakresie umożliwienia przyznania dodatku zadaniowego dla pracowników zatrudnionych poza służbą cywilną powyżej 40 proc. wynagrodzenia zasadniczego. Tzn. dotyczy osób pracujących na tzw. niemnożnikach przede wszystkim osób otrzymujących najniższe wynagrodzenie 3-4 tys. brutto wynagrodzenia zasadniczego - np. operator, asystent, administrator. W przypadku zwiększonego natężenia pracy nie było możliwości realnego wynagrodzenia tych pracowników adekwatnie do ich zaangażowania. W służbie cywilnej, gdzie co do zasady, zarabia się więcej nie ma takiego ograniczenia. To było ewidentnie niesprawiedliwe i nierówne traktowanie pracowników. Zmiana rozporządzenia umożliwiła ujednolicenie systemu motywacji pracowników zatrudnionych w służbie cywilnej oraz poza służbą cywilną" - tłumaczył Dworczyk.