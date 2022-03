Dworczyk: liczymy, że ustawa ws. pomocy dla uchodźców zostanie przyjęta na tym posiedzeniu Sejmu

Bardzo liczymy na to, że w ciągu tego posiedzenia Sejmu ustawa ws. pomocy dla uchodźców zostanie przyjęta; Senat deklaruje również bardzo szybkie prace - mówił we wtorek szef KPRM Michał Dworczyk. Podkreślił, że ustawa ta jest potrzebna, by zorganizować w Polsce pobyt uchodźców.

We wtorek w Programie 1 Polskiego Radia szef KPRM Michał Dworczyk był pytany, czy jego zdaniem w tym tygodniu uda się uchwalić ustawę ws. pomocy dla uchodźców z Ukrainy, tak, aby jak najszybciej weszła w życie. "Bardzo liczymy, że w ciągu tego posiedzenia ustawa zostanie przyjęta, po tym Senat deklaruje również bardzo szybkie prace" - powiedział Dworczyk. Podkreślił, że ustawa ta jest potrzebna, aby zorganizować pobyt uchodźców z Ukrainy na terenie naszego kraju.

W poniedziałek odbyła się trzecia runda negocjacji pokojowych ukraińsko-rosyjskich. Dworczyk został zapytany o rezultaty tych negocjacji. "Przełomu żadnego nie ma, jak słyszeliśmy od prowadzących negocjacje naszych partnerów ukraińskich. Rosjanie cały czas stawiają nierealne do spełnienia warunki, de facto można by to sprowadzić do krótkiego: poddajcie się, a potem zobaczymy, co będzie" - powiedział Dworczyk.

Dopytywany o kwestię korytarzy humanitarnych, przyznał, że "tu jest lekkie zbliżenie stanowisk". "Natomiast przypomnijmy, że już po poprzednich rozmowach te korytarze miały zacząć funkcjonować, a co się stało w Mariupolu - wszyscy mogliśmy to oglądać w mediach, w związku z tym, optymizm jest ograniczony w tej sprawie" - powiedział.

Rząd w poniedziałek przyjął projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wieczorem tego dnia projekt wpłynął do Sejmu.

Według założeń projektu, ukraińscy uchodźcy w Polsce będą mogli otrzymać numer PESEL i korzystać z polskich usług publicznych - opieki zdrowotnej, edukacji, będą także mogli podejmować pracę; pomoc dla nich będzie zwolniona z podatku, a także otrzymają niektóre świadczenia społeczne. Przepisy uregulują też kwestie związane z legalizacją pobytu Ukraińców w Polsce - ci, którzy przybyli do Polski po rosyjskiej agresji na Ukrainę będą mogli legalnie przebywać w Polsce przez 18 miesięcy; a tym, którzy już wcześniej przebywali w Polsce, przedłużone zostaną wizy.

Rosja zaatakowała Ukrainę 24 lutego. Od tego czasu do Polski przybyło ponad milion uchodźców z Ukrainy.