Dworczyk: na czwartek planowane jest posiedzenie rządu, być może zostanie przyjęty projekt noweli tzw. ustawy odległościowej

Na czwartek wstępnie planowane jest posiedzenie Rady Ministrów, być może nawet na tym posiedzeniu zostanie przyjęta projekt noweli tzw. ustawy odległościowej - pwiedział szef KPRM Michał Dworczyk.

O to kiedy zostanie przyjęta nowelizacja tzw. ustawy odległościowej, co do której zastrzeżenia ma mieć Solidarna Polska, Dworczyk został zapytany w Polsat News.

"Dzisiaj wstępnie planowane jest posiedzenie Rady Ministrów, więc być może nastąpi to nawet dzisiaj" - powiedział. "Jestem przekonany, że ustawa zostanie przyjęta" - dodał.

Nowelizacja tzw. ustawy odległościowej ma liberalizować przepisy dotyczące instalowania siłowni wiatrowych na lądzie. Zmiany w tej ustawie są jednym z tzw. kamieni milowych, które musi zrealizować Polska, aby otrzymać od Komisji Europejskiej pieniądze na Krajowy Plan Odbudowy.

W kwietniu wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska informował, że do końca czerwca Sejm powinien uchwalić nowelizację tzw. ustawy 10 H, liberalizującej reguły instalowania siłowni wiatrowych na lądzie. Zasadę 10H, czyli zakaz budowy wiatraków w pobliżu zabudowań, w odległości mniejszej niż 10-krotność wysokości instalacji, wprowadziła tzw. ustawa odległościowa obowiązująca od 2016 r.

Dworczyk podkreślił, że "nigdy nie było tak", aby jeden z członków Rady Ministrów zablokował "ważne projekty rządowe". Pytany o spór koalicyjny między PiS-em a SP w kontekście polityki energetycznej zaznaczył, że Prawo i Sprawiedliwość szanuje swoich koalicyjnych partnerów. Dodał, że nie jest zwolennikiem prowadzenia dyskusji wewnątrzkoalicyjnych za pośrednictwem mediów.

W środę podczas konferencji prasowej minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zapowiedział przedstawienie przez SP projektu dotyczącego bezpieczeństwa energetycznego Polski, który będzie miał na celu odwrócenie decyzji związanych z likwidacją polskiego górnictwa. Ziobro przypomniał, że dyskusja o tym projekcie ma się odbyć na najbliższym posiedzeniu Radzie Ministrów zwołanej na wniosek Solidarnej Polski w czwartek.

Wprowadzona ustawą o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych z 2016 r. tzw. zasada 10H przewiduje obecnie zakaz wznoszenia turbin wiatrowych w odległości mniejszej niż 10H od zabudowań i pewnych form ochrony przyrody - parków narodowych, rezerwatów, parków krajobrazowych, obszarów Natura 2000 oraz leśnych kompleksów promocyjnych. Zakaz działa w dwie strony, ponieważ zakazane jest również wznoszenie budynków mieszkalnych w odległości mniejszej niż 10H od istniejących turbin wiatrowych. 10H jest zdefiniowane jako 10-krotność całkowitej wysokości wiatraka do najwyższego punktu osiąganego przez obracające się łopaty.

W zaakceptowanym przez Komisję Europejską 1 czerwca Krajowym Planie Odbudowy znajdują się warunki, czyli tzw. kamienie milowe, od których spełnienia Komisja Europejska uzależnia wypłacenie Polsce środków z unijnego Funduszu Odbudowy mającego wesprzeć kraje członkowskie w przezwyciężaniu gospodarczych skutków pandemii COVID-19.