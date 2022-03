Dworczyk: nasza odpowiedź na barbarzyństwo rosyjskie musi być twarda i jednoznaczna

Jesteśmy przekonani, że nasza odpowiedź na barbarzyństwo rosyjskie musi być jednoznaczna i twarda; do tego potrzebna jest determinacja i odwaga; dzisiejsza wizyta premierów w Kijowie jest dowodem tej odwagi - powiedział we wtorek szef KPRM Michał Dworczyk.

Premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Jarosław Kaczyński wraz z premierem Czech Petrem Fialą oraz premierem Słowenii Janezem Janszą przybyli we wtorek do Kijowa. Trwa spotkanie delegacji z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i premierem tego kraju Denysem Szmyhalem.

Dworczyk pytany był we wtorek w Polsat News m.in. o to, dlaczego - jeśli UE wiedziała o planowanej wizycie polityków w Kijowie - w delegacji nie ma m.in. liderów Francji czy Niemiec. "Przede wszystkim trzeba podkreślić jeszcze raz, że nie jest to zwykła wizyta dyplomatyczna. W sposób oczywisty w tego rodzaju delegacji biorą udział te osoby, które są przekonane do tego, że sytuacja jest taka, iż trzeba na szali być może położyć swoje zdrowie, podjąć pewne ryzyko" - wskazał.

"Ci premierzy, którzy biorą udział w tej delegacji, takie ryzyko zdecydowali się podjąć" - zaznaczył szef KPRM. Podkreślił, że wizyta była konsultowana i uzgadniana. "Te konsultacje trwały do dzisiejszej nocy. Jeszcze dziś, późno w nocy pan premier Mateusz Morawiecki rozmawiał z panią przewodniczącą (KE Ursulą) von der Leyen, z panem przewodniczącym (Rady Europejskiej) Charles'em Michelem" - zaznaczył minister. Jak dodał, "kierunkowe decyzje zapadały jeszcze w Wersalu". Chodzi o piątkowy szczyt Rady Europejskiej w Wersalu.

Dopytywany, czy był to polski pomysł, szef KPRM odparł, że "cała wizyta była przygotowana przez premiera Mateusza Morawieckiego w koordynacji z premierem Jarosławem Kaczyńskim, oczywiście w konsultacjach, w porozumieniu z naszymi partnerami ukraińskimi, z naszymi partnerami europejskimi".

"Polska od pierwszego dnia (...) daje przykład takiej pełnej determinacji, jeśli chodzi o wsparcie dla Ukrainy. Jesteśmy też przekonani, że nasza odpowiedź na barbarzyństwo rosyjskie musi być jednoznaczna, twarda i na szczęście udaje się wiele krajów przekonywać do tej postawy" - mówił Dworczyk. Jak podkreślił, "do tego potrzebna jest determinacja i odwaga". "I dowodem tej odwagi jest również dzisiejsza wizyta w Kijowie" - dodał.

Powtórzył jednocześnie, że udział w wizycie w Kijowie "była to indywidualna decyzja poszczególnych liderów europejskich". Wyraził zadowolenie z faktu, że Europa Środkowo-Wschodnia "wykazała pewien hart ducha i odwagę, dzięki której ta delegacja została przygotowana i jest w tej chwili realizowana".