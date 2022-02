Dworczyk: nasze służby medyczne zakończyły ćwiczenia na dworcu w Medyce przed wyjazdem na Ukrainę

Nasze służby medyczne zakończyły ćwiczenia na dworcu w Medyce przed wyjazdem na Ukrainę; jesteśmy przygotowani do transportu rannych specjalnym pociągiem sanitarnym, który ruszył na pomoc naszym przyjaciołom - podkreślił w sobotę szef KPRM Michał Dworczyk.

Dworczyk poinformował na Twitterze, że w sobotę na Ukrainę wjedzie pociąg z wagonami szpitalnymi oraz czterema wagonami z pomocą humanitarną, przekazaną do obwodu lwowskiego, a w poniedziałek zostanie uruchomiony duży hub do pomocy humanitarnej dla rannych.

"Nasze służby medyczne zakończyły ćwiczenia na dworcu w Medyce przed wyjazdem na Ukrainę. Jesteśmy przygotowani do transportu rannych specjalnym pociągiem sanitarnym, który ruszył na pomoc naszym przyjaciołom" - przekazał szef KPRM.

W kolejnym wpisie Dworczyk poinformował, że został zakończony rozładunek czterech wagonów humanitarnych. "W drodze na przejście w Medyce zmierzają kolejne tysiące uchodźców. Polska wesprze wszystkich, którzy potrzebują naszej pomocy!" - dodał.

"Za nami również owocne rozmowy z Mer Mościsk - uruchamiamy połączenia wahadłowe, kursujące dwa razy dziennie, które rozładują ruch i pozwolą bezpiecznie przetransportować kobiety i dzieci. Ogromne podziękowania dla ministra Andrzeja Adamczyka za wsparcie operacji" - przekazał szef KPRM również na Twitterze.

Do swoich wpisów Dworczyk dołączył zdjęcia z akcji.

Wcześniej w sobotę przed południem Dworczyk informował na konferencji prasowej w Przemyślu, że przygotowany został program odbierania rannych z Ukrainy; w razie potrzeby polski pociąg sanitarny będzie zabierał rannych z Mościsk na Ukrainie, potem dojedzie do Warszawy; ranni będą trafiać do Szpitala Narodowego, a po diagnostyce do placówek specjalistycznych. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował, że 120 szpitali w Polsce zadeklarowało pomoc rannym z Ukrainy, łącznie 7 tys. miejsc.