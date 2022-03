Dworczyk: nie możemy pozwolić, by Rosjanie kontynuowali zbrodnicze działania na terenie Ukrainy

Po analizie ryzyk związanych z wyjazdem delegacji międzynarodowej do Kijowa podjęto decyzję, że taki wyjazd musi być przeprowadzony; nie możemy pozwolić, by Rosjanie kontynuowali zbrodnicze działania na terenie Ukrainy - powiedział we wtorek szef KPRM Michał Dworczyk.

We wtorek Kancelaria Premiera poinformowała, że premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Jarosław Kaczyński wraz z premierem Czech Petrem Fialą oraz premierem Słowenii Janezem Janszą udają się we wtorek do Kijowa, gdzie spotkają z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i premierem Ukrainy Denysem Szmyhalem. Przedstawią tam pakiet konkretnego wsparcia dla Ukrainy.

Na późniejszym briefingu prasowym szef KPRM Michał Dworczyk pytany był, w jaki sposób zapewnione jest bezpieczeństwo polityków udających się do Kijowa. "Dziś pod rosyjskim ostrzałem giną setki, tysiące cywilów na Ukrainie, dzieci, kobiet, nie mówiąc o żołnierzach, ale wiadomo, że w każdej wojnie najbardziej są poszkodowani cywile. I dziś trzeba zrobić wszystko, by powstrzymać rosyjskiego agresora. Niebezpieczeństwo, które trzeba podejmować w takich sytuacjach, jest czymś nieuniknionym" - powiedział Dworczyk.

Podkreślił jednocześnie, że "zawsze oczywiście waży się ryzyka z tym związane". "Tu, po analizie na poziomie nie tylko polskim, bo jak widzicie państwo, ta delegacja jest międzynarodowa, podjęto decyzję, że taki wyjazd musi być przeprowadzony. Nie możemy pozwolić, by Rosjanie kontynuowali te zbrodnicze działania na terenie Ukrainy" - zaznaczył.

Pytany o to, że Kijów domaga się zamknięcia przez NATO przestrzeni powietrznej nad Ukrainą, odparł, że "przedstawiciele Sojuszu jednoznacznie wypowiedzieli się w tej sprawie już kilkakrotnie". "Ja nie powiem tu nic nowego, też nie chcę komentować tych decyzji. Faktem jest to, że Sojusz nie wkroczy do tej wojny, natomiast stara się zrobić wszystko, podobnie jak cały wolny świat, by pomóc Ukrainie" - podkreślił Dworczyk.