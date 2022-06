Dworczyk o KPO: absolutnie większa cześć tego sporu była wygenerowana przez polityków

Absolutnie większa cześć tego sporu była wygenerowana w sposób polityczny przez polityków i nie miało to wszystko osadzenia w traktatach czy ramach prawnych, na których opiera się UE - mówił w czwartek szef KPRM Michał Dworczyk, pytany o KPO.

W ubiegły czwartek Sejm uchwalił zainicjowaną przez prezydenta nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym, która m.in. likwiduje Izbę Dyscyplinarną SN, czego oczekuje Komisja Europejska w związku z decyzją TSUE. W środę nowelizacją zajmował się Senat, który przyjął nowelizację jednogłośnie. Do ustawy zaproponował jednocześnie blisko 30 poprawek wypracowanych na posiedzeniu senackich komisji. Teraz decyzję w sprawie tych poprawek będzie musiał podjąć Sejm.

W czwartek w Warszawie szefowa KE Ursula von der Leyen podczas wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Andrzejem Dudą oraz premierem Mateuszem Morawieckim ma ogłosić zatwierdzenie polskiego Krajowego Planu Odbudowy. O tym, że KPO został zaakceptowany przez KE poinformował w środę unijny komisarz ds. gospodarki Paolo Gentiloni.

Dworczyk pytany w RMF FM, czy akceptacja KPO oznacza koniec sporu z Brukselą, stwierdził, że bardzo by tego chciał. "Absolutnie większa cześć tego sporu była wygenerowana w sposób polityczny przez polityków i nie miało to wszystko osadzenia w traktatach czy ramach prawnych, na których opiera się UE" - mówił.

"Wierzę, że ta dramatyczna sytuacja, w jakiej się znaleźliśmy, związana z wojną na Ukrainie, doprowadzi do tego, że skupimy się na rzeczach naprawdę ważnych, że będziemy działać w ramach obowiązującego prawa i że nie będzie więcej tego rodzaju sytuacji" - zaznaczył Dworczyk.

Na uwagę, że dwóch unijnych komisarzy było przeciwnych akceptacji KPO, szef KPRM wskazał, że jednym z nich był wiceszef KE Frans Timmermans, który - jak mówił - jest skrajnie "zideologizowany". "Komisarz unijny, który absolutnie przekracza zasady i ramy, w których komisarz powinien funkcjonować. Jest to polityk, który angażuje się w spory wewnętrzne, wspierając określone formacje polityczne, m.in. w Polsce; mówię o wsparciu dla opozycji tego polityka" - mówił Dworczyk.

Pytany o poprawki do ustawy zaproponowane przez Senat powiedział, że z tego co wie, są tam poprawki, które idą w poprzek polskiej konstytucji. "W związku z tym traktuję to jako element jakiejś politycznej wojny". "Mam nadzieję, że żadnych nowych przeszkód, nowych problemów w relacjach z UE, przynajmniej w tym obszarze nie będzie. Zobowiązaliśmy się do zrealizowania pewnych warunków, dotrzymamy słowa, bo staramy się zawsze jako formacja polityczna tego słowa dotrzymywać. W związku z tym wywiążemy się również tych kamieni milowych, do których się zobowiązaliśmy" - podkreślił.

Szef KPRM został też zapytany o doniesienia, że choć na szczycie UE w Brukseli 27 przywódców państw członkowskich przyjęło polityczne porozumienie o wdrożeniu szóstego pakietu sankcji wobec Rosji, który zakłada embargo na ropę, to jednak w środę podczas prawnych uzgodnień restrykcji Węgry ponownie je zablokowały, przedstawiając kolejne oczekiwania.

"Premier (Węgier, Viktor) Orban przyjął te rozwiązania, które w szóstym pakiecie są zaproponowane i najwyraźniej zaszły jakieś nowe okoliczności, że ambasador węgierski podjął takie, a nie inne decyzje. Jestem zdumiony i jest to negatywne zdumienie, tym co się zdarzyło. Wierzę, że deklaracje, które złożył premier Orban zostaną zrealizowane, a żadni niżsi urzędnicy węgierscy nie będą ich blokować" - mówił Dworczyk.