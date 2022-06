Dworczyk o odejściu Kaczyńskiego z rządu: prezes skupi się na wzmocnieniu partii

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński odchodząc z rządu postanowił skupić się na wzmocnieniu partii; zastąpienie go przez szefa MON Mariusza Błaszczaka to naturalna zmiana - powiedział we wtorek szef KPRM Michał Dworczyk.

Wicepremier i prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński we wtorek w rozmowie z PAP oświadczył, że odszedł z rządu. "Nie jestem już w rządzie; premier Mateusz Morawiecki oraz - z tego co wiem - prezydent Andrzej Duda przyjęli moją rezygnację" - powiedział. "Moim następcą w randze wicepremiera będzie szef MON Mariusz Błaszczak" - dodał.

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk we wtorek w "Sygnałach Dnia" zaznaczył, że Kaczyński zamierza "skupić się na sprawach formacji politycznej". "Prezes Jarosław Kaczyński jako lider obozu politycznego postanowił skupić się na wzmocnieniu partii" - dodał.

Jak zaznaczył, decyzja ta nie jest zaskoczeniem, gdyż prezes PiS "zapowiadał od wielu miesięcy, że planuje zakończyć swoją misję". Dworczyk powiedział, że ma to związek ze zbliżającym się "cyklem wyborów". Chodzi o wybory parlamentarne i samorządowe na jesieni 2023 r. oraz wybory do Parlamentu Europejskiego na wiosnę 2024 r. "Oczywiście będzie Jarosława Kaczyńskiego w rządzie brakowało" - dodał szef KPRM.

Dworczyk powiedział, że fakt zastąpienia Kaczyńskiego przez szefa MON Mariusza Błaszczaka na stanowisku wicepremiera ds. bezpieczeństwa to "dość naturalna zmiana". "Minister Błaszczak jest szefem resortu obrony, trudno sobie wyobrazić, że w czasie, kiedy mamy wojnę za naszą wschodnią granicą, żeby inna osoba zajmowała się sprawami bezpieczeństwa" - zaznaczył.