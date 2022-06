Dworczyk o szczycie NATO: chcemy zabiegać o to, by partnerzy z Sojuszu realnie patrzyli na sytuację

Chcemy zabiegać o to, by partnerzy z NATO realnie patrzyli na sytuację, pozbywali się resztek złudzeń, że rozmowami można cokolwiek uzyskać od Rosji; rzeczywistość jest taka, że Rosja rozumie tylko język siły - powiedział szef KPRM Michał Dworczyk, pytany o oczekiwania Polski wobec szczytu NATO.

We wtorek w stolicy Hiszpanii rozpoczyna się szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego, podczas którego NATO ma przyjąć swoją nową Koncepcję Strategiczną, która będzie zawierać cele i zadania organizacji na najbliższą dekadę. Polskę na szczycie reprezentuje prezydent Andrzej Duda.

Szef KPRM Michał Dworczyk we wtorek wieczorem pytany w Telewizji Republika o to, jakie są nasze oczekiwania wobec tego szczytu odparł, że "przede wszystkim chcemy zabiegać o to, by nasi partnerzy z Sojuszu realnie patrzyli na sytuację". "To znaczy, by pozbywali się resztek złudzeń, że można cokolwiek jakimiś rozmowami czy negocjacjami wymóc czy uzyskać od Rosji" - dodał minister. Jak podkreślił, "rzeczywistość niestety jest taka, jaka była przez wieki, Rosja szanuje tylko język siły i tu trzeba pokazywać maksimum determinacji i zdecydowania".

Tymczasem - jak zauważył - pojawiają się takie głosy i pomysły, "by jak najszybciej ten konflikt na Ukrainie zakończył się, Ukraińcy żeby się pogodzili z różnymi stratami, w tym stratami terytorialnymi".

"Naszym celem jest pokazywanie, że jest to droga donikąd, że jest to niezwykle niebezpieczne działanie, które może mieć bardzo poważne konsekwencje dla członków NATO, w związku z tym trzeba z determinacją dawać odpór agresji rosyjskiej" - zaznaczył szef KPRM.

Dworczyk wyraził nadzieję, że "znajdzie się jednak na tyle dużo odpowiedzialnych krajów, które nie dopuszczą do tego, by wymóc na Kijowie jakąś kapitulację, zaakceptowanie jakiegoś rozejmu powodującego bardzo duże straty".

"Dlaczego? Dlatego że to też mogłoby doprowadzić, i tu powtarzam słowa polityków ukraińskich, do wybuchu wojny domowej" - powiedział. Dodał, że ukraińskie społeczeństwo "w absolutnie większej części nie akceptuje takiej sytuacji, w której Ukraina miałaby zrezygnować z części swojego terytorium, z części swojej niepodległości".

Szef KPRM pytany był również, czy NATO adekwatnie zareagowało na wojnę na Ukrainie, podejmując odpowiednie działania na wschodniej flance Sojuszu. "Myślę, że jest bardzo dużo pozytywnych działań, które zostały podjęte. Natomiast uważam również, że ta wojna obnażyła wiele braków i słabości poszczególnych państw Sojuszu i być może Sojuszu nawet jako takiego" - powiedział.

W związku z tym - wskazał - najistotniejsze jest obecnie wyciągnięcie wniosków z tej sytuacji i uzupełnienie "braków, które uwidoczniły się dzięki tej wojnie".