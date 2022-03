Dworczyk o wyjeździe do Kijowa: wyraźny sygnał polityczny, że cała UE wspiera Ukrainę w walce o niepodległość

Jest to bardzo wyraźny sygnał polityczny, że cała Unia Europejska wspiera Ukrainę w walce o niepodległość, że nie akceptuje agresji rosyjskiej oraz brutalnej operacji prowadzonej na terenie Ukrainy przez żołnierzy rosyjskich - mówił szef KPRM Michał Dworczyk, pytany o wyjazd delegacji do Kijowa.

Premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Jarosław Kaczyński wraz z premierem Czech Petrem Fialą oraz premierem Słowenii Janezem Janszą wyjechali we wtorek do Kijowa, gdzie spotkają z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i premierem Ukrainy Denysem Szmyhalem.

Szef KPRM pytany w Radiu Wnet jaki jest cel tej wizyty wskazał, że "przede wszystkim bardzo wyraźny sygnał polityczny, że cała Unia Europejska wspiera Ukrainę w walce o niepodległość". "Że UE nie akceptuje agresji rosyjskiej oraz brutalnej operacji prowadzonej na terenie Ukrainy przez żołnierzy rosyjskich" - dodał.

Zwrócił uwagę, że wszystkie szczegóły i założenia wyjazdu delegacji zostały skonsultowane z przewodniczącymi Rady Europejskiej oraz Komisji Europejskiej, a kierunkowe decyzje dotyczące wyjazdu zapadły na szczycie Rady Europejskiej w Wersalu, w gronie najważniejszych przywódców europejskich.

"Mamy więc do czynienia, jakby z bardzo mocnym mandatem tej delegacji, mandatem ze strony Europy" - podkreślił.

Na uwagę, że poza sygnałem politycznym, ważne będą też decyzje dotyczące wsparcia Ukrainy, które ogłosi delegacja w Kijowie. Jak dodał, konferencja odbędzie się we wtorek po południu.

Na uwagę, że do Kijowa pojechał Kaczyński, który jest nie tylko wicepremierem ds. bezpieczeństwa, ale też szefem PiS, Dworczyk stwierdził, że jest on liderem Zjednoczonej Prawicy, największej obecnie siły politycznej w Polsce, w związku z tym "jest to dodatkowe polityczne wzmocnienie tej delegacji".

Szef KPRM pytany o zapowiadane przez Brukselę środki na pomoc uchodźcom w Polsce, wyraził nadzieję, że "niebawem wpłyną (one) do naszego kraju". Zwrócił przy tym uwagę, że Polska ponosi największe obciążenia z tytułu wsparcia uchodźców napływających do naszego kraju. "W sposób naturalny liczymy na solidarność europejską. To deklarowane wsparcie finansowe jestem przekonany, że zostanie szybko uruchomione" - mówił.

Dworczyk był też pytany o kwestię odblokowania Polsce środków z KPO. "Mamy nadzieję, że bardzo szybko (zostaną odblokowane - PAP), bo Polska już dawno spełniła wszystkie formalno-prawne wymagania. Teraz decyzja o wstrzymaniu wypłaty tych środków jest decyzją polityczną, która nie ma oparcia w traktatach unijnych, czy innych przepisach unijnych. Wierzę, że dzisiaj w tej szczególnej sytuacji, w której znaleźliśmy się jako cała Europa, przyjdzie refleksja dla tych polityków którzy dopuszczali się tych de facto bezprawnych działań i ich stanowisko zmieni się szybko" - powiedział.