Dworczyk: oczekujemy, że państwa Europy Zachodniej wypełnią składane deklaracje, dotyczące pomocy uchodźcom

Oczekujemy, że państwa Europy Zachodniej i inne kraje świata wypełnią składane deklaracje, dotyczące pomocy uchodźcom; to nasze wspólne wyzwanie i obowiązek, żeby osobom uciekającym przez rosyjską agresją zapewnić jak najlepsze warunki do życia - mówił w czwartek szef KPRM Michał Dworczyk.

Szef KPRM w Programie Pierwszym Polskiego Radia poinformował, że do Polski wjechało 2,4 mln osób z Ukrainy przez wschodnią granicę. Jak dodał, do tego trzeba dodać kilkaset tysięcy osób, które dotarło do naszego kraju przez granicę południową. Zaznaczył, że choć część z tych osób wyjechało na Zachód, to absolutna większość zostaje w Polsce.

"Do tej pory rzeczywiście państwo polskie finansuje opiekę nad tymi osobami, natomiast oczekujemy, że państwa Europy Zachodniej i inne kraje świata wypełnią deklaracje składane, dotyczące pomocy uchodźcom. Jest to nasze wspólne wyzwanie i obowiązek, żeby osobom uciekającym przez rosyjską agresją zapewnić jak najlepsze godziwe warunki do życia" - mówił Dworczyk.

Na uwagę, że pojawiają się nieprawdziwe informacje mówiące, że uchodźcy mają rzekome przywileje, polityk powiedział, że jest cały zespół zajmujący się wyłapywaniem fake newsów. "Natomiast musimy mieć świadomość, że są to celowe, zaplanowane działania, obliczone na skłócenie Polaków i Ukraińców" - wskazał i dodał, że Polska od początku konfliktu jest krajem najbardziej zaangażowanym w pomoc Ukrainie. "I w Polskę również wymierzone jest ostrze propagandy i działań dezinformacyjnych prowadzonych przez Rosję" - mówił.

Odnosząc się do kwestii wojny na Ukrainie, Dworczyk przyznał, że nie wiemy jak będzie się rozwijał ten konflikt. Stwierdził, że w tej chwili widzimy fazę przejściową - zakończyła się na jakiś czas najbardziej intensywna część "działań kinetycznych", następuje przegrupowanie i "niestety musimy się liczyć z tym, że w najbliższych dniach kolejna fazą poważnych walk rozpocznie się na wschodzie Ukrainy".

"Robimy wszystko i namawiamy do tego naszych zagranicznych partnerów, aby wesprzeć Ukrainę w walce, dostarczając sprzęt i uzbrojenie defensywne, pomoc humanitarną - jedzenie i medykamenty; wszystko to, co jest niezbędne Ukrainie do obrony przed napaścią rosyjską" - powiedział Dworczyk.

Minister ocenił ponadto, że konflikt na Ukrainie będzie trwał przez lata, choć będzie miał różne fazy.