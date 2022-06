Dworczyk: Polska w sposób szczególny będzie zaangażowana w odbudowę obwodu charkowskiego

Polska będzie miała udział w odbudowie Ukrainy. W podpisanym porozumieniu w Kijowie znalazł się zapis, że Polska w sposób szczególny będzie zaangażowana w odbudowę obwodu charkowskiego - mówił w czwartek szef KPRM Michał Dworczyk.

Dworczyk w rozmowie w RMF FM był pytany o środowe polsko-ukraińskie konsultacje międzyrządowe, podczas których podpisano osiem memorandów. Przewidują one m.in. udział polskich firm w odbudowie Ukrainy, a także współpracy transgranicznej czy zbrojeniowej.

Pytany o udział polskich firm w odbudowie Ukrainy wskazał, że są jasne deklaracje ze strony ukraińskiej, że nasz kraj będzie miał udział w odbudowie w Ukrainy. Jak stwierdził w porozumieniu podpisanym w środę przez premierów Polski i Ukrainy znalazł się zapis mówiący, że Polska w sposób szczególny będzie zaangażowana w odbudowę obwodu charkowskiego.

Wyraził też przekonanie, że w procesie odbudowy Ukrainy polskie firmy odnajdą swoje miejsce.

Dopytywany, czy udało się rozwiązać problem zatoru na granicach spowodowany przewozem ukraińskiego zboża, Dworczyk zaznaczył, że chodzi tu również o transport paliw i innych surowców. Jak mówił, część tego transportu będzie się odbywała przez Polskę.

"Wczoraj były uzgodnienia między ministrem infrastruktury Ukrainy a ministrami infrastruktury Polski, MSWiA i MF na temat tego, jak usprawnić przejścia, w tym jak uruchomić program pilotażowy na jednym z przejść, gdzie w sposób absolutnie skokowym zostanie w krótkim czasie zwiększona liczba miejsc do odpraw celnych. Wierzymy, że to przyczyni się do zmniejszenia kolejek TIR-ów po obu stronach granicy" - mówił.

Jak podkreślił, chodzi o radykalne zwiększenie liczby punktów odpraw. Wprowadzone mają być też rozwiązania organizacyjne, które uproszczą procedury w ramach obowiązujących przepisów unijnych.

Szef KPRM pytany o decyzje dotyczące uzbrojenia, zapewnił, że Polska nadal będzie przekazywać wsparcie militarne dla Ukrainy.

Dopytywany o kwestię powołania polsko-ukraińskiego konsorcjum zbrojeniowego, zwrócił uwagę, że jedną z kluczowych osób podczas konsultacji w Kijowie był wicepremier Jarosław Kaczyński odpowiedzialny za sprawy bezpieczeństwa. "Temat wsparcia minimalnego Ukrainy był obecny w czasie tych rozmów, jak również rozmowy na temat wspólnych inicjatyw w obszarze przemysłu obronnego, które zaowocują - jestem przekonany - i dla Polski, i dla Ukrainy zwiększeniem dostaw wybranych produktów niezbędnych dla armii polskiej i ukraińskiej" - powiedział.