Dworczyk: Polska zapewnia delegacji ukraińskiej możliwość dotarcia do miejsc, w których prowadzone są rozmowy z Rosją

Organizacyjnie zapewniamy możliwość delegacji ukraińskiej dotarcia do miejsc, w których są prowadzone ukraińsko-rosyjskie rozmowy na temat zawieszenia broni - powiedział w piątek szef KPRM Michał Dworczyk.

"Wszyscy chcieliby, aby sytuacja została w jakiś sposób opanowana, poprzez deeskalację, a nie dalszą eskalację, czy to militarną czy jakąkolwiek inną, ale dotychczas prowadzone rozmowy ukraińsko-rosyjskie na temat zawieszenia broni nie wyglądają optymistycznie. Oczywiście bardzo dobrze, że one się toczą, trzeba wspierać Ukrainę w ramach tych pertraktacji" - przyznał Dworczyk w Radiu Zet.

"Organizacyjnie zapewniamy możliwość delegacji ukraińskiej dotarcia do miejsc, w których są prowadzone te negocjacje, rozmowy. W praktyce wygląda to tak, że na teren Polski wjeżdża delegacja ukraińska, potem my od strony organizacyjnej, kwestia zabezpieczenia członków delegacji, pomagamy im dotrzeć w miejsce gdzie te delegacje się toczą" - wyjaśnił szef KPRM.

Dopytywany, czy tak było przy obu turach negocjacji, Dworczyk powiedział: "Tak, oczywiście, i tak będzie w kolejnych razach".