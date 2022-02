Dworczyk: Pomoc uchodźcom musi być skoordynowana, żeby była najbardziej efektywna

Pomoc ukraińskim uchodźcom na granicy musi być skoordynowana, żeby była najbardziej efektywna - powiedział PAP szef KPRM Michał Dworczyk. Zaapelował o powstrzymanie się od wyjazdów na Ukrainę z darami i przekazywanie ich do specjalnych punktów.

Szef KPRM był pytany przez PAP, w jaki sposób osoby indywidualne i samorządy mogą włączyć się w pomoc osobom przybywającym z Ukrainy. "Kady może, a nawet powinien się włączyć w pomoc naszym sąsiadom Ukraińcom walczącym z rosyjską napaścią, jeśli tylko ma takie możliwości" - odparł Dworczyk.

Pomoc Ukraińcom podzielił na dwa wyzwania: wsparcie uchodźców w naszym kraju oraz działania humanitarne na Ukrainie. "Tę pierwszą formę pomocy koordynuje MSWiA. Tutaj jest szereg inicjatyw, wspaniałych, oddolnych, realizowanych przez organizacje pozarządowe, przez samorządy, przez indywidualne osoby, przez parafie. Widać wielką solidarność i wielkie serce Polaków, którzy pomagają uciekającym przed wojną Ukraińcom" - mówił szef KPRM.

"Cały czas istnieje szereg działań organizowanych przez różne osoby i podmioty, których celem jest pomoc na miejscu, przybyłym już do Polski uchodźcom z Ukrainy. Takie działania można prowadzić bezpośrednio" - wyjaśnił.

Jak dodał, drugie wyzwanie - dostarczenie pomocy humanitarnej na Ukrainę - koordynuje MSZ i KPRM, które przekazują środki bezpośrednio za wschodnią granicę.

Dworczyk podkreślił przy tym, że "pomoc ta musi być skoordynowana, żeby była efektywna".

"Kiedy na granicach z Polską po ukraińskiej stronie na każdym przejściu oczekują dziesiątki tysięcy osób uciekających przed wojną, to nie możemy sobie pozwolić, żeby indywidualne pojedyncze samochody polskie wjeżdżały tam wwożąc np. 50 kg cukru. Potem niestety jest wielki problem z wyjazdem z Ukrainy. Polski konsulat musi potem zabezpieczać ochronę policyjną i konwój obywatelom Polski do granicy. W konsekwencji strażnicy graniczni nie mogą skupić się na odprawie kobiet i dzieci, tylko muszą zająć się takimi pojedynczymi obywatelami polski, którzy na chwilę wjechali na Ukrainę" - powiedział. Jak dodał, koordynacji tej pomocy oczekują także władze ukraińskie.

Dworczyk zaapelował o przekazywanie darów Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. "W każdym województwie jest co najmniej jeden punkt, w którym są przyjmowane takie dary. Następnie trafiają one do składnicy, w której są sortowane, konfekcjonowane i wysyłane na Ukrainę zgodnie z zapotrzebowaniem przekazanym przez naszych ukraińskich partnerów" - wyjaśnił Dworczyk.

W niedzielę rząd uruchomił stronę pomagamukrainie.gov.pl, za pośrednictwem której koordynowana jest pomoc Ukraińcom. Dostępny jest tam formularz zgłoszeniowy dla wszystkich zainteresowanych pomocą Ukrainie. Pod adresem można też znaleźć zbiórki, zrzutki i wiele innych działań, które zapewniają pomoc uchodźcom. Strona jest prowadzona także w języku ukraińskim. Koordynatorzy, w zależności od zidentyfikowanych potrzeb, skontaktują się z nadawcami.