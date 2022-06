Dworczyk: postawa przywódców Niemiec i Francji, jeśli chodzi o wsparcie Ukrainy - dość bierna

Postawa przywódców Niemiec i Francji - Olafa Scholza i Emmanuela Macrona - jeśli chodzi o wsparcie Ukrainy, jest w ostatnich tygodniach dość bierna; trudno spodziewać się konkretów, jeśli odwiedzą Kijów - powiedział w środę szef KPRM Michał Dworczyk. Dodał, że ich wizyta w stolicy Ukrainy byłaby symboliczna, co też jest ważne

Dworczyk w rozmowie z "Wprost" pytany był o ewentualną wizytę w Kijowie prezydenta Francji Emmanuela Macrona i kanclerza Niemiec Olafa Scholza, o to, jakie propozycje mogliby oni zawieźć na Ukrainę.

"Myślę, że to byłaby wizyta wyłącznie symboliczna, co też jest ważne, nie należy tego lekceważyć, podkreślam" - powiedział szef KPRM. Przypomniał, że premier Mateusz Morawiecki i wicepremier, szef PiS Jarosław Kaczyński, którzy - ja zauważył - byli pierwszymi przywódcami europejskimi odwiedzającymi stolicę Ukrainy od czasu wybuchu wojny - apelowali do innych przywódców, by odwiedzali Kijów i okazywali "jednoznaczne poparcie dla broniącej się bohatersko Ukrainy".

"Jeśli chodzi o konkrety, to rzeczywiście, trudno spodziewać się, by liderzy Niemiec i Francji dziś przywieźli (je) do Kijowa. Dlaczego? Dlatego że ich postawa w ostatnich tygodniach, mówiąc eufemistycznie, w najlepszym razie jest dość bierna, prowadzą bezproduktywne właściwie rozmowy z (prezydentem Rosji Władimirem) Putinem" - ocenił Dworczyk.

Dworczyk wskazywał jednocześnie, że ich postawa, która "jeśli chodzi o realne wsparcie dla Ukrainy jest bierna" i tak "uległa zmianie".

"W pierwszych tygodniach wojny, przypomnijmy, Niemcy w ogóle nie chciały głębszych sankcji, które postulowaliśmy, by nakładać na Rosję, np. odcięcie od systemu bankowego" - powiedział. Według polityka to dopiero aktywna dyplomacji Polski i presja społeczna w Niemczech doprowadziła do zmiany tej postawy. "Teraz z tej postawy, całkowicie niechętnej do wsparcia Ukrainy, postawa Niemiec zmieniła się na bierną. Rzeczywiście w tej sytuacji można sobie zasadne pytanie postawić, co w Kijowie mieliby przywódcy Niemiec i Francji powiedzieć" - powiedział.

Pytany o rozmowy, które od rozpoczęcia przez Rosję wojny na Ukrainie francuski przywódca prowadzi z Putinem, Dworczyk ocenił, że jest to "wyraz pewnej bezsilności Francji". Jak wskazywał, Francja ma kilka powodów, dla których jest zainteresowana "jakimkolwiek zakończeniem" konfliktu na Ukrainie. W tym kontekście szef KPRM wymienił: historycznie bardzo dobre relacje francusko-rosyjskie, prorosyjskość części francuskiego społeczeństwa oraz to, że francuski biznes chciałby prowadzić interesy z Rosją. Dworczyk zauważył też, że Francja bardzo obawia się tego, że zablokowanie przed Rosję eksportu zboża z Ukrainy do Afryki Północnej może spowodować głód, a - w konsekwencji - duże migracje do Europy.

"Gdzie ta migracja trafi? Do Niemiec, do Francji, w pierwszym rzędzie, do Włoch. Stąd te kraje są zainteresowane, by mówiąc w wielkim uproszczeniu, byle jak, ale zakończyć ten konflikt" - powiedział, dodając, że Putin, "widząc ten strach (...) Francji i części krajów zachodnich przed przedłużaniem się konfliktu (...), stara się wykorzystać tę sytuację".

W poniedziałek dziennik "La Stampa" podał, że w czwartek premier Włoch Mario Draghi, kanclerz Niemiec Olaf Scholz i prezydent Francji Emmanuel Macron będą w Kijowie. Jak podała gazeta, ich rozmowy z przywódcą Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim mają być skoncentrowane na kwestii "otwarcia" wobec kandydatury tego kraju do UE. Wcześniej niemiecki dziennik "Bild am Sonntag" informował, że do wizyty trzech przywódców dojdzie jeszcze przed szczytem grupy państw G7, planowanym na 26-28 czerwca. Z kolei ukraiński serwis Suspilne podał w poniedziałek wieczorem, że Macron planuje przyjechać do Kijowa 15 czerwca; serwis powołał się na przedstawiciela ambasady Francji w ukraińskiej stolicy.