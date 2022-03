Dworczyk: Premierzy zaprezentują w Kijowie pakiet wsparcia dla Ukrainy

W Kijowie poza mocnym sygnałem wsparcia całej UE dla walczącej Ukrainy premierzy Polski, Czech i Słowenii przedstawią pakiet konkretnego wsparcia dla Ukrainy - powiedział szef KPRM Michał Dworczyk.

O wyjeździe liderów Polski, Czech i Słowenii we wtorek rano poinformowała Kancelaria Premiera. Poza Morawieckim i Kaczyńskim udział w niej wezmą także premier Czech Petr Fiala oraz premier Słowenii Janez Jansza. W Kijowie delegacja spotka się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim oraz premierem Denysem Szmyhalem. "Delegacja ta de facto reprezentuje Unię Europejską, Radę Europejską" - zaznaczył szef KPRM.



Poinformował ponadto, że wizyta była przygotowywana od wielu dni, ale utrzymywana w ścisłej tajemnicy. "Kierunkowe decyzje dotyczące wyjazdu zapadły na szczycie w Wersalu, w gronie najważniejszych przywódców europejskich. Potem premier Morawiecki w koordynacji z wicepremierem Kaczyńskim przygotowywali tę wizytę, która się dzisiaj właśnie rozpoczyna" - powiedział Dworczyk.





Minister Michał Dworczyk: Mniej więcej godzinę temu pociąg, w którym jest premier Mateusz Morawiecki, wicepremier ds. bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński oraz premierzy Czech Petr Fiala i Słowenii Janez Janša przekroczył granicę polsko-ukraińską.

Dworczyk był pytany, jaki pakiet wsparcia zaprezentują w Kijowie premierzy; zwracano mu też uwagę na to, że zdaniem niektórych, wizyta premierów może przypominać wizytę prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Gruzji w 2008 r. "Zaczekajmy do konferencji premierów w Kijowie, jest przewidziana konferencja premierów, poświęcona właśnie temu wsparciu, o którym teraz rozmawiamy" - powiedział Dworczyk. Zadeklarował, że będzie to realne wsparcie dla Ukrainy, która walczy o swoją niepodległość.Dworczyk dodał, że przez ostatnie tygodnie najważniejsi polscy politycy, w tym premier i prezydent Andrzej Duda każdego dnia zabiegają o to, żeby wolny świat popierał Ukrainę i pomógł obronić się jej przed brutalną agresją rosyjską.Pytany o to, dlaczego - skoro decyzja o wizycie w Kijowie zapadła na szczycie UE w Wersalu - nie biorą w niej udziału np. szef Rady Europejskiej i szefowa Komisji Europejskiej, Dworczyk powiedział, że "w Wersalu zapadły decyzje kierunkowe". "Natomiast potem wyjazd był przygotowany przez premiera Mateusza Morawieckiego w koordynacji i porozumieniu z premierem Jarosławem Kaczyńskim i innymi przywódcami europejskimi" - dodał."To jest trudne pytanie, ale to jest pytanie o indywidualne decyzje każdego z przywódców europejskich. To nie jest tak, że ten wyjazd był utrzymywany w tajemnicy. Nie wszyscy się zdecydowali wziąć w nim udział. To jest kwestia decyzji indywidualnej każdego z przywódców europejskich" - dodał."Mówię tu o bilateralnych rozmowach i decyzjach przywódców poszczególnych krajów, a nie o UE jako takiej" - zastrzegł Dworczyk.Dworczyk był także pytany, czy wyjazd przywódców jest, poza Unią Europejską, w jakiś sposób firmowany przez NATO. "Nie, absolutnie nie. Nie ma to nic wspólnego z działaniami NATO. Po prostu sekretarz generalny (Sojuszu) został o tym poinformowany. Mówimy otwarcie o tym, w jaki sposób delegacja się udaje na Ukrainę, jakim środkiem transportu porusza się. Nie można pozostawiać żadnych wątpliwości. Chcemy, żeby organizacje międzynarodowe miały wiedzę na ten temat" - powiedział Dworczyk.Dopytywany, czy premier Morawiecki jest reprezentantem Rady Europejskiej, czy pojechał z własnej inicjatywy, szef KPRM odpowiedział, że "wszystkie działania i przygotowania były prowadzone w porozumieniu z politykami Rady Europejskiej".