Dworczyk: ustalenia szczytu NATO zwiększają bezpieczeństwo w naszym regionie

Ustalenia szczytu NATO zwiększają bezpieczeństwo w naszym regionie i zmieniają sytuację geopolityczną - podkreślił w czwartek szef KPRM Michał Dworczyk. Skrytykował też słowa lidera PO Donalda Tuska, który ocenił, że działania Polski są "mało ambitne".

Przywódcy państw NATO w Madrycie postanowili wyraźnie wzmocnić wschodnią flankę Sojuszu oraz zaprosić Szwecję i Finlandię do wstąpienia w jego szeregi. Szefowie państw i rządów przyjęli także nową koncepcję strategiczną. W deklaracji końcowej przywódcy uznali, że Rosja jest największym i bezpośrednim zagrożeniem dla bezpieczeństwa sojuszników oraz dla pokoju i stabilności na obszarze euroatlantyckim. W Polsce - jak poinformował w środę prezydent USA Joe Biden - utworzone ma zostać stałe dowództwo V Korpusu Armii USA.

Dworczyk pytany w czwartek w Polsat News, czy z polskiej perspektywy możemy być zadowoleni z ustaleń, które zapadły na szczycie NATO w Madrycie, ocenił, że "są to ważne ustalenia, które zwiększają bezpieczeństwo w naszym regionie i wzmacniają bezpieczeństwo, i siłę całego sojuszu, więc powinniśmy być zadowoleni".

"Zapadły tam szalenie istotne decyzje, które w ogóle zmieniają funkcjonowanie i sytuację Sojuszu - zaczynając od rozszerzenia Sojuszu o Finlandię i Szwecję" - wskazał szef KPRM. "Morze Bałtyckie staje się niemal wewnętrznym morzem NATO-wskim. To zmienia w sposób zasadniczą sytuację geopolityczną i militarną w naszym regionie" - dodał.

Minister zwracał także uwagę, że w dokumentach NATO Rosja staje się dzisiaj głównym zagrożeniem. "Zostają wzmocnione i rozbudowane bardzo siły szybkiego reagowania" - podkreślił.

"To, co nie zawsze jest akcentowane, a co jest szalenie istotne, zmienia się doktryna wykorzystania broni nuklearnej w odpowiedzi na potencjalny atak atomowy. Czyli NATO ma odpowiedzieć w sposób nie adekwatny, tylko o wiele większy w taki sposób, że ewentualne użycie przez agresora broni nuklearnej spotka się z uderzeniem zadającym tak duże straty, że ten atak stanie się nieopłacalny" - zaznaczył Dworczyk.

Pytany, czy w razie rosyjskiego ataku siły NATO zareagują dzisiaj tak szybko i sprawnie, że nie będziemy mieć powtórki z Buczy, czy innych miast Ukrainy, odparł, że "jeżeli chodzi o kraje bałtyckie, trzeba sobie odpowiedzieć, że nie". "To jest niemożliwe ze względów geograficznych i szeregu innych powodów" - dodał minister.

"Niemożliwe jest ustanowienie na granicy krajów bałtyckich takiego +muru+, aby żaden rosyjski żołnierz granicy nie przekroczył. To jest zbyt długi odcinek do potencjalnej obrony, zbyt mała populacja, która zamieszkuje te olbrzymie tereny. Gdybyśmy chcieli ustawić i rozciągnąć linię frontu wzdłuż całej granicy, to oczywiście dziś jest niemożliwe" - mówił Dworczyk.

Według niego ważne jest w tej sytuacji wzmocnienie sił najszybszego reagowania NATO, zwiększenie grup batalionowych do poziomu brygady w krajach bałtyckich, co oznacza przyrost bezpieczeństwa dla krajów regionu.

Dworczyk był także pytany o słowa lidera PO Donalda Tuska, który ocenił w kontekście szczytu NATO, że działania Polski są "mało ambitne", a postulat stałej obecności co najmniej dwóch brygad sił państw NATO w Polsce nie został zrealizowany.

"Dla mnie nieprawdopodobne jest, że Donald Tusk dzisiaj w swoim zacietrzewieniu politycznym jest w stanie powiedzieć wszystko, niezależnie od tego, jaka jest rzeczywistość" - powiedział polityk PiS. "A takimi nieroztropnymi wypowiedziami wpisuje się, po raz kolejny zresztą, bo niedawno była podobna wypowiedź dotycząca zboża - podobna, bo wpisująca się w rosyjską propagandę" - dodał szef KPRM.

Przyznał, że podobne do wypowiedzi Tuska można po szczycie NATO znaleźć w mediach rosyjskojęzycznych. "Donald Tusk po raz kolejny wpisuje się w pewną narrację, którą możemy znaleźć w części mediów rosyjskojęzycznych" - powiedział Dworczyk.