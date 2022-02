Dworczyk: W sobotę na Ukrainę wjedzie pociąg z wagonami szpitalnymi i z pomocą humanitarną

Dziś na Ukrainę wjedzie pociąg z wagonami szpitalnymi oraz czterema wagonami z pomocą humanitarną, przekazaną do obwodu lwowskiego, a w poniedziałek zostanie uruchomiony duży hub do pomocy humanitarnej dla rannych - przekazał w sobotę szef KPRM Michał Dworczyk.

"Dziś na Ukrainę wjedzie pociąg z wagonami szpitalnymi oraz czterema wagonami z pomocą humanitarną, przekazaną do obwodu lwowskiego" - napisał na Twitterze Dworczyk.

Szef KPRM dodał, że w poniedziałek zostanie uruchomiony duży hub do pomocy humanitarnej dla rannych na terenie Ukrainy, koordynowany przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych.

Wpis został opatrzony tagiem "Solidarni Z Ukrainą".

Wcześniej w sobotę Dworczyk informował na konferencji prasowej w Przemyślu, że przygotowany został program odbierania rannych z Ukrainy; w razie potrzeby polski pociąg sanitarny będzie zabierał rannych z Mościsk na Ukrainie, potem dojedzie do Warszawy; ranni będą trafiać do Szpitala Narodowego, a po diagnostyce do placówek specjalistycznych. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował, że 120 szpitali w Polsce zadeklarowało pomoc rannym z Ukrainy, łącznie 7 tys. miejsc.