Dworczyk: w tej dramatycznej sytuacji, widoczna jest niezwykła relacja polsko-ukraińska

W tej dramatycznej sytuacji, widoczna jest niezwykła relacja polsko-ukraińska; trudno nie dostrzec pozytywnego zbliżenia, wzrostu ciepłych uczuć między Polakami a Ukraińcami - powiedział we wtorek szef KPRM Michał Dworczyk.

"Bez wątpienia w tej dramatycznej sytuacji, jest widoczny niezwykły sentyment, niezwykła relacja polsko-ukraińska. Z jednej strony wojna, która jest dramatem, ale z drugiej strony trudno nie dostrzec pozytywnego zbliżenia, wzrostu ciepłych uczuć między Polakami a Ukraińcami" - powiedział Dworczyk w Polskim Radiu 24.

W ocenie Dworczyka, "o tym, jak bardzo Polacy wykazali się empatią i wielkim sercem świadczą setki tysięcy ukraińskich kobiet i dzieci przyjętych pod dachy zwykłych Polaków, których nikt nie zmuszał, nikt nie mobilizował, a którzy z odruchu serca pomagają kobietom i dzieciom, uciekającym przed rosyjską agresją".

Przytoczył również wyniki badań, które wskazują, że Ukraińcy najbardziej cenią zaangażowanie i pomoc Polski. "Zarówno tą, którą Polska niesie tam na miejscu Ukraińcom walczącym z agresją rosyjską, jak i pomocy, która została udzielona obywatelom Ukrainy, uciekającym przed atakiem rosyjskim" - tłumaczył szef KPRM.

Dworczyk opowiadał, że podczas swoich ostatnich pobytów na Ukrainie, w ciągu ostatnich trzech miesięcy, on i Polacy, którzy z nim tam byli, spotykali się z przejawami ogromnej wdzięczności i sympatii. "Atmosfera jest taka, jakiej nie pamiętam od kilkudziesięciu lat, kiedy z Ukrainą współpracuję, kiedy w tym kraju bywałem dziesiątki lub setki razy" - powiedział.

Jego zdaniem, to niezwykła szansa na zbliżenie i podjęcie współpracy. Powołując się na słowa prezydentów: Andrzeja Dudy i Wołodymyra Zełenskiego powiedział, że "to jest niezwykła szansa na to, żebyśmy jako sojusz blisko 80 mln (obywateli) mogli w zupełnie nowym formacie, w zacieśnionych relacjach, funkcjonować i to byłoby korzystne dla Polski i Ukrainy".

"Taki ścisły sojusz musiałby być inaczej traktowany przez naszych partnerów na Wschodzie i Zachodzie" - dodał.

"Zagrożenia istnieją i na pewno Federacja Rosyjska i kraje Zachodu, którym nie na rękę jest bliska współpraca polsko-ukraińska, zrobią wiele, aby wzmacniać napięcia, które są i które pojawią się z czasem. Wiele zależy od roztropności całego społeczeństwa i klasy politycznej. To od nas zależy, aby wykorzystać pozytywnie tę sytuację niezwykłego zbliżenia" - ocenił Dworczyk.