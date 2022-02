Dworczyk: W ZP dotąd dawało się rozwiązywać kwestie sporne; jestem przekonany, że będzie tak dalej

W ramach Zjednoczonej Prawicy do tej pory udawało nam się rozwiązywać różnego rodzaju kwestie sporne i jestem przekonany, że będzie tak dalej – podkreślił szef KPRM Michał Dworczyk odnosząc się do słów lidera Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry, które padły w reakcji na wyrok TSUE.

Szef KPRM pytany był w piątek przez dziennikarzy o zapowiedź lidera Solidarnej Polski i ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, że w sobotę zarząd SP "określi swoje czerwone linie w rządzie" oraz że wystąpi do prezydenta o zwołanie Rady Gabinetowej w sprawie relacji Polski z UE. Słowa te padły w reakcji na wyrok TSUE, który oddalił w środę skargi Polski i Węgier dotyczące unijnego mechanizmu warunkowości, który uzależnia korzystanie z finansowania z budżetu Unii od poszanowania przez państwa członkowskie zasad państwa prawnego.

Dworczyk podkreślił, że Zjednoczona Prawica składa się z różnych środowisk politycznych, które wspólnie tworzą jedno duże środowisko prawicowe. "Są to różne partie, różne środowiska i to jest naturalne, że jeśli chodzi o szczegóły w pewnych kwestiach różnimy się. W związku z tym nie widzę nic nadzwyczajnego w tym, że jedno z tych środowisk chce spotkać się wewnątrz, porozmawiać na temat ich priorytetów, na temat ich widzenia obecnej sytuacji geopolitycznej, która - to należy przyznać - jest skomplikowana" - zaznaczył minister.

"Na tym właśnie polega współpraca, że między osobami, czy środowiskami współpracującymi toczy się dialog" - dodał. "W ramach tego dialogu do tej pory udawało nam się rozwiązywać różnego rodzaju kwestie sporne i jestem przekonany, że będzie tak dalej" - powiedział Dworczyk.

Ziobro, komentując w środę wyrok TSUE, ocenił, że jest on dowodem na bardzo poważny, polityczny, historyczny błąd premiera Mateusza Morawieckiego.

Dzień później powiedział w Polsat News, że "błędy nazywa się głośno po to, aby ich w przyszłości nie popełniać, aby ich uniknąć i im zapobiec". Ziobro pytany o granice, po przekroczeniu których odejdzie z rządu odparł: "Czerwone linie będziemy zakreślać, w sobotę spotyka się zarząd Solidarnej Polski, tam będziemy podejmować stosowne uchwały. Do tego mogę tutaj zdradzić państwu, że w najbliższym czasie wystąpię do pana prezydenta w imieniu Solidarnej Polski oraz jako minister sprawiedliwości z wnioskiem o zwołanie Rady Gabinetowej dotyczącej sytuacji i naszych relacji z Unią Europejską wobec tego historycznego wyroku, rozstrzygnięcia, które legitymizuje niejako w cudzysłowie, bezprawie, działania sprzeczne z traktatami".

Rozporządzenie dotyczące mechanizmu wiążącego dostęp do środków unijnych z kwestią praworządności, któremu sprzeciwiała się Polska i Węgry, zostało zaakceptowane przez unijnych liderów na szczycie w Brukseli w grudniu 2020 r. W konkluzjach szczytu zawarto zapis, że samo ustalenie, iż doszło do naruszenia zasady państwa prawnego nie wystarczy do uruchomienia zawartego w rozporządzeniu mechanizmu blokowania środków unijnych. Musi bowiem zostać wykazany związek pomiędzy tym naruszeniem, a ryzykiem uszczerbku dla unijnych środków. Konkluzje zawierają też zapis, że celem rozporządzenia jest ochrona budżetu UE, w tym Next Generation EU (funduszu odbudowy), należytego zarządzania finansami oraz ochroną interesów finansowych Unii.

Rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2021 r. Rada Europejska zwróciła się do Komisji o opracowanie wytycznych dotyczących stosowania mechanizmu i zastrzegła, że będzie on mógł zostać uruchomiony dopiero po przyjęciu tych wytycznych. Jednocześnie, w marcu ub. roku Polska i Węgry zaskarżyły ten mechanizm do TSUE.