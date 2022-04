Dworczyk: wierzę, że powstanie unijny fundusz wsparcia uchodźców z Ukrainy

Mam nadzieję, że Unia Europejska przeznaczy pieniądze na opiekę nad uchodźcami wojennymi z Ukrainy; głęboko wierzę, że taki fundusz powstanie i że będą środki dla krajów, które przyjęły uchodźców z Ukrainy - podkreślił w piątek szef KPRM Michał Dworczyk.

Dworczyk w piątek w Radiu Wrocław był pytany o wniosek, który premier Mateusz Morawiecki skierował do szefowej Komisji Europejskiej o utworzenie osobnego funduszu, który by wspierał uchodźców na terenie krajów, które przyjęły osoby uciekające z Ukrainy przed wojną.

"Głęboko wierzę, że taki fundusz powstanie i że będą środki dla krajów, które przyjęły uchodźców z Ukrainy, osoby które uciekają przed rosyjską agresją. Liczę, że powstanie jak najszybciej. Jest to w tej chwili potrzebne działanie, nieporównywalne tak naprawdę z innymi potrzebami w Unii. Tym bardziej przykro jest obserwować pewną hipokryzję i taki marazm albo nieudolność w działaniu Unii, która do tej pory jeszcze, mimo tego, że wojna trwa już dwa miesiące, nie potrafiła zrobić, bądź też nie chciała podjąć takiej decyzji" - powiedział szef KPRM.

Ocenił, że mamy do czynienia z różnymi zapowiedziami dotyczącymi funduszy, ale tak naprawdę one jak na razie nie sprowadzają się do tego, że środki, które były przyznane poszczególnym państwom na inne cele "łaskawie Unia zgadza się, czy Komisja Europejska zgadza się na przesunięcie na wsparcie uchodźców".

"Problem, stawiam tu cudzysłów, bo to nie jest problem, ale problem z puntu widzenia Unii polega na tym, że Polska jest krajem jednym z najlepiej wykorzystujących i najbardziej efektywnie wykorzystujących środki europejskie. Jednocześnie Polska jest krajem, który przyjął największą liczbę uchodźców, bo przypomnę, że do Polski wjechało ponad 2,5 miliona naszych sąsiadów z Ukrainy, którzy uciekają przed rosyjską agresją. W ramach tych środków, które do tej pory Polska na inne cele miała przekazane, tego rodzaju możliwości nie wygospodarujemy" - mówił minister.

Według niego mamy do czynienia z realnym problemem, dlatego potrzebne są nowe środki i Unia jak najszybciej powinna je zabezpieczyć. Dworczyk przypomniał, że w swoim wystąpieniu premier Morawiecki wskazywał źródła finansowania: to powinny być środki finansowe z konfiskaty majątków oligarchów rosyjskich, tudzież firm, które są zaangażowane w zbrodniczą działalność państwa rosyjskiego.

Dworczyk ocenił, że dzięki dobrej sytuacji gospodarczej, którą Polska przez wiele lat miała, obecnie jesteśmy w stanie zabezpieczać z własnych środków te potrzeby, które są związane z napływem uciekinierów z Ukrainy do Polski.

"Ale oczywiście taki stan nie powinien się przedłużać. Mało tego, powinniśmy te środki, które są w tej chwili przekazane już na rzecz wspierania Ukrainy, czy naszych sąsiadów, których przyjmujemy w Polsce, powinny być refinansowane ze strony Unii, bo powinniśmy mieć do czynienia z solidarnością wewnątrz Unii, nie tylko w wymiarze werbalnym, ale również w wymiarze rzeczywistym, to znaczy poszczególne kraje Unii powinny złożyć się na fundusz, o którym rozmawiamy, z którego będą czerpane środki na pomoc dla uchodźców" - powiedział Dworczyk.

Jak dodał, środki są potrzebne nie tylko w Polsce, bo przecież są inne kraje, do których uchodźcy trafili, chociaż do Polski trafiło najwięcej tych osób i Polska jest krajem, który najbardziej ofiarnie wspiera Ukrainę w jej walce o niepodległość.

"Mam nadzieję, że te środki zostaną uruchomione, że Unia wykaże solidarność nie tylko deklaratywnie, nie tylko będą przyjeżdżać kolejni politycy unijny robiąc sobie zdjęcia na granicy, czy w miejscach, gdzie przebywają uchodźcy z Ukrainy, tylko zostaną podjęte realne działania, które doprowadzą do utworzenia takiego funduszu, z którego środki będziemy mogli przekazywać na biednych Ukraińców uciekających przed rosyjską agresją" - powiedział Dworczyk.