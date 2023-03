Dworczyk: wizyta premierów w Kijowie rok temu była sygnałem, że część krajów zrobi wszystko, by Ukraina się obroniła

Wizyta premiera Morawieckiego, wicepremiera Kaczyńskiego oraz premierów Czech i Słowenii w Kijowie rok temu była sygnałem, że część krajów w Europie zrobi wszystko, by Ukraina się obroniła przed rosyjską agresją - powiedział minister w KPRM Michał Dworczyk w rozmowie z "wPolityce.pl".

Polityk został zapytany w rozmowie z portalem o wizytę premiera Mateusz Morawieckiego, ówczesnego wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego oraz premiera Czech Petra Fiali i ówczesnego premiera Słowenii Janeza Janszy w marcu zeszłego roku w atakowanym Kijowie.

Portal "wpolityce.pl" przypomina, że Dworczyk pełnił wtedy funkcję szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i brał udział w przygotowywaniu wizyty. Dworczyk w rozmowie z portalem ocenił, że wizyta premierów miała "niezwykłe znaczenie w przełamaniu strachu paraliżującego wówczas całą Europę w obliczu rosyjskiej, pełnoskalowej agresji na Ukrainę".

"Z jednej strony był to bardzo wyraźny sygnał poparcia dla Ukraińców, a z drugiej - sygnał dla krajów Europy zachodniej, które wówczas były jeszcze na rozdrożu, nie były jeszcze przekonane do tego, by w sposób zdeterminowany pomagać Ukrainie. To był sygnał, że jest część krajów europejskich, które zrobią wszystko, by Ukraina mogła się obronić przed rosyjską agresją" - powiedział.

Jak dodał, "osobista odwaga premierów Kaczyńskiego i Morawieckiego oraz tych, którzy im towarzyszyli, była godna podziwu, ale najważniejsze było to, że Ukraińcy zostali podniesieni na duchu".

"Pamiętam rozmowę, w której brał udział prezes Kaczyński i premier Morawiecki. Tuż przed wyjazdem na pytanie o kwestie ich osobistego bezpieczeństwa obaj panowie odpowiedzieli zgodnie, że są w życiu takie sytuacje, gdy osobiste bezpieczeństwo jest mniej istotne, niż obowiązek wobec ojczyzny i imponderabilia" - powiedział Dworczyk.

"W dzisiejszych czasach mamy bardzo krótką pamięć i mam wrażenie, że nie pamiętamy tego, co było przed rokiem. Dzisiaj mnóstwo delegacji jeździ do Kijowa, na Ukrainę, a wówczas był to rzeczywiście akt odwagi, o którym mówił z podziwem cały świat" - ocenił polityk.

Dworczyk powiedział również "wplityce.pl", że przygotowania do wizyty premierów były "niezwykle profesjonalne". "Mimo, że organizatorzy mieli mało czasu na wszystkie działania, zostały one wykonane wzorowo i należą się po raz kolejny podziękowania wszystkim operatorom jednostek specjalnych i funkcjonariuszom służb, którzy brali udział w jej przygotowaniu" - stwierdził.

15 marca 2022 r. premier Mateusz Morawiecki i ówczesny wicepremier Jarosław Kaczyński wraz z szefami rządów Czech Petrem Fialą i Słowenii Janezem Janszą przybyli do Kijowa, gdzie spotkali się m.in. z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i szefem tamtejszego rządu Denysem Szmyhalem. Politycy przekazali polityczne wsparcie walczącym od 24 lutego z rosyjską agresją Ukraińcom.

Po spotkaniu prezydent Ukrainy podziękował europejskim politykom za wsparcie. "To jest zdecydowane stanowisko w tym czasie, kiedy nawet wielu ambasadorów opuściło Ukrainę z powodu wtargnięcia Federacji Rosyjskiej na ogromną skalę na naszą ziemię i ci ludzie, liderzy swoich wspaniałych, niezależnych krajów nie boją się. Bardziej boją się o nasz los i są tutaj, żeby nas wesprzeć i to jest bardzo mocny, mężny, przyjazny krok" - powiedział wtedy Zełenski. "Jestem przekonany, że z takimi przyjaciółmi, z takimi krajami, sąsiadami, partnerami rzeczywiście damy radę i zwyciężymy" - dodał prezydent Ukrainy.